Beatrice Sandri sogna Quentin Tarantino: sulla Rai il suo primo film

L’attrice bresciana è al suo primo ingaggio: domenica 3 novembre alle 21.30 sarà in «Questione di stoffa» con Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi, mentre l’anno prossimo in una serie crime

Beatrice Sandri sul set di "Questione di stoffa"

Beatrice Sandri ha 26 anni, quasi 27. È cresciuta tra San Polo e il quartiere don Bosco, ha studiato al Calini ed è brescianissima. Da qualche tempo vive però a Roma: trasferimento quasi necessario per la professione che ha scelto. Sandri è infatti un’attrice e proprio in questi giorni si trova sulla rampa di lancio della sua carriera: domenica 3 novembre su Rai 1 andrà in onda il film che la vede come protagonista insieme a Pierpaolo Spollon. Si intitola «Questione di stoffa» e fa parte della s