Antidivo, iconico Redford: la star di Hollywood discreta e impegnata

Enrico Danesi

Il regista fondò anche il Sundance festival, vetrina dell’indie americano: esemplare fulgido dell’impegno sociale e civile di Redford, che ha dato frutti generosi in differenti ambiti

È stato un antidivo dichiarato e un sex symbol renitente, Robert Redford, anche perché si era da subito reso conto di come la sua (riconosciuta) bellezza inducesse molti a sottovalutarne le doti attoriali. Era invece un interprete preparato e duttile, con un certo talento naturale: «The Natural» era d’altronde, nell’originale inglese, il titolo di un melò reso in italiano come «Il migliore», di cui fu protagonista nel 1984. Lontano dalla recitazione stile Actors Studio di Marlon Brando e Paul Ne