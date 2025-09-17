Giornale di Brescia
Abbonati
CinemaItalia e Estero

Antidivo, iconico Redford: la star di Hollywood discreta e impegnata

Enrico Danesi
Il regista fondò anche il Sundance festival, vetrina dell’indie americano: esemplare fulgido dell’impegno sociale e civile di Redford, che ha dato frutti generosi in differenti ambiti
Robert Redford con Sydney Pollack - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Robert Redford con Sydney Pollack - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È stato un antidivo dichiarato e un sex symbol renitente, Robert Redford, anche perché si era da subito reso conto di come la sua (riconosciuta) bellezza inducesse molti a sottovalutarne le doti attoriali. Era invece un interprete preparato e duttile, con un certo talento naturale: «The Natural» era d’altronde, nell’originale inglese, il titolo di un melò reso in italiano come «Il migliore», di cui fu protagonista nel 1984. Lontano dalla recitazione stile Actors Studio di Marlon Brando e Paul Ne

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario