È morto l’attore e regista Robert Redford, aveva 89 anni

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per «Gente comune», e uno alla carriera nel 2002
Robert Redford in uno scatto del 2019 - Foto Epa/Cristophe Petit Tesson © www.giornaledibrescia.it
L’attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo nello Utah. Il decesso è stato confermato al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Redford è spirato nel sonno.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per «Gente comune», e uno alla carriera nel 2002. È stato candidato altre tre volte per «La stangata» (1973) come miglior attore e per «Quiz Show» come miglior regista e miglior film. Nel 2017 gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera.

