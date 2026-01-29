All’Oz Miriam Leone e Claudio Santamaria: «È più Muccino di Muccino»

Dopo i recenti passaggi nelle sale cittadine di Paolo Sorrentino (per «La grazia»), Christian De Sica e Lillo (a Brescia per «Agatha Christian – Delitto sulle nevi»), il circuito Il Regno del Cinema della famiglia Quilleri chiude un gennaio di grandi incontri e ospiti con il saluto in sala al Multisala Oz di Miriam Leone e Claudio Santamaria, due dei protagonisti di «Le cose non dette», nuovo film di Gabriele Muccino nelle sale da giovedì 29 gennaio con 01 Distribution.

Per il regista di «La ricerca della felicità» e «A casa tutti bene» è il ritorno ad un cinema drammatico e di intense relazioni ed emozioni, dopo l’incursione nell’action thriller con «Fino alla fine» (2024).

Al centro della storia ci sono Carlo (Stefano Accorsi) ed Elisa (Leone), coppia affermata ma il cui amore non è più quello di una volta. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna (Carolina Crescentini) e Paolo (Santamaria), e alla loro figlia adolescente, Vittoria. Qui, in un paesaggio lontano, caldo e immobile, i rapporti si tendono, si rivelano, si trasformano e il gruppo si trova a fare i conti con ciò che nessuno avrebbe mai voluto affrontare.

Hanno detto

«Speriamo che il film vi emozioni» hanno detto in sala i due attori: «Per noi è stato incredibile farlo. È più Muccino di Muccino. Questa volta ha superato sé stesso». Proclama confermato anche dalle prime reazioni di pubblico e critica al film: con «Le cose non dette» il regista ritrova uno stile e soprattutto temi che hanno segnato le sue prime e riuscite opere, compreso quel «L’ultimo bacio» (2001) nel quale un più giovane Santamaria interpretava sempre un uomo che tradiva la moglie: «Era più giovane, tradiva per un motivo diverso, ma mica lo vogliamo giustificare, vero?» ha ironizzato l’attore, sfidando il pubblico in sala ad ammettere se si sia mai ritrovato in una situazione del genere: «A me interessa chi non ha detto no!» ha aggiunto, strappando risate. Prima di lasciar spazio al film, i due ospiti hanno fatto una richiesta: «Chiudete gli occhi, pensate a una cosa della vostra vita che non avete mai detto alla vostra persona più importante. E con questa sensazione guardate il film».