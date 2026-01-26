Giornale di Brescia
Abbonati
Cinema

«Agata Christian», all’Oz l’anteprima con De Sica e Lillo

Diego Trapassi
Una sala gremita ha accolto i due comici e attori: «Crime e commedia, sono due film in uno»
Loading video...
Anteprima all'Oz per Agata Christian
AA

Anteprima assoluta in Italia per «Agatha Christian», in uscita il 5 febbraio e presentato in sala 3 all’Oz di Brescia: «Sono due film in uno, crime e comico» hanno scherzato Christian De Sica e Lillo poco prima della proiezione, in una sala pienissima.

Il film racconta le vicende di Christian Agata, un famoso criminologo invitato in una lussuosa residenza di montagna per promuovere un gioco da tavolo. L’evento promozionale si trasforma però in un caso da risolvere.

Un cast molto assortito, che oltre a De Sica e Lillo comprende, tra gli altri, Giorgio Colangeli, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Chiara Francini e Marco Marzocca. La regia è affidata a Eros Puglielli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Christian De SicaLilloAgata ChristianMultisala OzBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario