«Agata Christian», all’Oz l’anteprima con De Sica e Lillo

Anteprima assoluta in Italia per «Agatha Christian», in uscita il 5 febbraio e presentato in sala 3 all’Oz di Brescia: «Sono due film in uno, crime e comico» hanno scherzato Christian De Sica e Lillo poco prima della proiezione, in una sala pienissima.

Il film racconta le vicende di Christian Agata, un famoso criminologo invitato in una lussuosa residenza di montagna per promuovere un gioco da tavolo. L’evento promozionale si trasforma però in un caso da risolvere.

Un cast molto assortito, che oltre a De Sica e Lillo comprende, tra gli altri, Giorgio Colangeli, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Chiara Francini e Marco Marzocca. La regia è affidata a Eros Puglielli.