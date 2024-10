Cielo terso e bellezza: ecco le Giornate Fai d’autunno

Un bel cielo terso e una temperatura gradevole stanno accompagnando le prime ore delle Giornate Fai d’autunno dei bresciani, che si svolgeranno oggi e domani tra Brescia, Valcamonica, Bassa e Sebino.

Nel capoluogo alle 10 i primi avventori erano già in coda davanti ai cinque beni aperti in centro storico: il centro culturale C.ar.m.e. di via delle Battaglie (ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo), la cappella di Santa Maria nella chiesa di San Giovanni Evangelista in Contrada san Giovanni, le Case Calini in via Federico Borgondio, la chiesa dei Santi Cosma e Damiano in via Fratelli Cairoli e la caserma Goito in corso Magenta.

Alla scoperta della motonave Capitanio

Aprirà invece i battenti solamente domani la cappella di Santa Maria, visitabile dalle 10 alle 16 (inizio ultima visita) e domenica dalle 11.30 alle 16; per la caserma Goito l’orario è dalle 10 alle 17; tutti gli altri luoghi sono aperti dalle 10 alle 17.30.