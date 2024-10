Giornate Fai d’autunno, il Bresciano svela i suoi tesori

Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano anche nel Bresciano le Giornate Fai d’autunno, l'appuntamento che il Fondo per l’Ambiente italiano dedica da tredici anni al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

Durante il fine settimana, con la collaborazione dei gruppi Fai Giovani, i volontari della Rete territoriale della Fondazione, che a Brescia e provincia sono all’incirca 250, guideranno i partecipanti, insieme agli Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio, alla scoperta di luoghi scelti perché solitamente inaccessibili, oppure poco conosciuti.

I luoghi visitabili

I luoghi che si potranno visitare in città a cura del gruppo Fai Giovani sono cinque: l’ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo, oggi centro culturale C.ar.m.e. (via Delle Battaglie, 61), la Cappella di Santa Maria nella Chiesa di San Giovanni Evangelista (Contrada San Giovanni, 12), le Case Calini (via Federico Borgondio, 29), la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (via Fratelli Cairoli, 23) e la Caserma Goito (corso Magenta, 68).

Nello stesso fine settimana sarà aperta la Pieve della Formigola situata a Dello (via Cristoforo Colombo, 24). Quest’ultima sarà visitabile il sabato dalle 10 alle 17.30 (inizio ultima visita) e la domenica dalle 10 alle 16.

In città la Cappella di Santa Maria sarà visitabile il sabato dalle 10 alle 16 (inizio ultima visita) e domenica dalle 11.30 alle 16. Tutti gli altri luoghi sono aperti dalle 10 alle 17.30, fatta eccezione per la Caserma Goito: qui l’ultima visita comincerà alle 17.

I tesori di Cerveno

Il gruppo della Valcamonica si occuperà di guidare i visitatori tra i tesori di Cerveno. In particolare al Santuario Via Crucis, alla parrocchiale di San Martino, all’Oratorio della Madonna del Carmine e al Borgo di Cerveno.

Nella zona del Sebino e della Franciacorta i delegati Fai racconteranno alcuni tra i luoghi più affascinanti di Pisogne: il Romanino in Santa Maria della Neve e l’ex convento agostiniano, Villa Damioli Galli, la Motonave La Capitanio 1926 (solo domenica dalle 10 alle 17.30. In caso di condizioni meteo avverse o di lago mosso, le visite alla motonave potrebbero essere sospese), la Pieve di Santa Maria in Silvis, la Torre del Vescovo, Palazzo Fanzago e l’Antica tipografia Soardi (quest’ultima per i soli iscritti Fai).

Modalità d’accesso

Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto i volontari Fai forniranno le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa. Chi desidera potrà dare un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai. Chi lo desidera può rinnovare la tessera di adesione o iscriversi rivolgendosi agli addetti dei banchi di accoglienza.

Per consultare l’elenco dei luoghi aperti in tutta la Penisola e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.giornatefai.it.

A questo link sono disponibili i luoghi Fai aperti in Lombardia.