Il camuno Iuri Moscardi: «Il mio Pavese uncut per i lettori d’America»

Ci sono voluti quasi settant’anni, ma è grazie al lavoro di un professore bresciano che finalmente anche i lettori di Stati Uniti e Canada potranno leggere il diario di Cesare Pavese nella sua forma originaria. O, come si direbbe oggi, «uncut», ovvero senza tagli di sorta. È stato pubblicato poche settimane fa dall’University of Toronto Press il volume «The Craft of Living», traduzione in lingua inglese de «Il mestiere di vivere», a partire dal manoscritto vergato dallo scrittore morto suicida a Torino nell’agosto del 1950.