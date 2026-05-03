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Il camuno Iuri Moscardi: «Il mio Pavese uncut per i lettori d’America»

Il docente e ricercatore ha curato l’inedita versione integrale, in lingua inglese, di «The Craft of Living»
Ilaria Rossi

Ilaria Rossi

Giornalista

Un'illustrazione che ritrae Cesare Pavese - realizzata con ChatGpt
Un'illustrazione che ritrae Cesare Pavese - realizzata con ChatGpt

Ci sono voluti quasi settant’anni, ma è grazie al lavoro di un professore bresciano che finalmente anche i lettori di Stati Uniti e Canada potranno leggere il diario di Cesare Pavese nella sua forma originaria. O, come si direbbe oggi, «uncut», ovvero senza tagli di sorta. È stato pubblicato poche settimane fa dall’University of Toronto Press il volume «The Craft of Living», traduzione in lingua inglese de «Il mestiere di vivere», a partire dal manoscritto vergato dallo scrittore morto suicida a Torino nell’agosto del 1950.

A curare la prima trasposizione completa è il camuno Iuri Moscardi, grande esperto di Pavese, da anni negli Usa dove lavora come docente e ricercatore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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