Castagne, alpaca e stand up comedy: cosa fare in questo weekend d’autunno

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Brescia e la sua provincia, con un calendario che spazia dalla musica al teatro, passando per mostre, comicità e iniziative dedicate a grandi e piccoli. Non mancheranno le occasioni per vivere momenti di solidarietà, riscoprire le tradizioni locali, lasciarsi sorprendere dall'arte e trascorrere una giornata immersi nella natura. Ecco alcuni degli eventi assolutamente da non perdere, consigliati da aBrescia e in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre.
La Sera dei Miracoli al Teatro Borsoni
La musica torna protagonista a Brescia con La Sera dei Miracoli, il concerto benefico ispirato alla celebre canzone di Lucio Dalla. L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle 20.30, al Teatro Borsoni, dove artisti e musicisti professionisti si ritroveranno per dare vita a una serata all’insegna della musica dal vivo e della solidarietà. Tra i protagonisti più attesi, il cantautore genovese Francesco Baccini. Il biglietto d'ingresso costa 25 euro e il ricavato sarà destinato ad AIL Brescia e Croce Blu Brescia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 3620000 oppure scrivere a info@ailbrescia.it.
«Piazza Grande», una serata di teatro in dialetto bresciano
Il Teatro Comunale di Borgosatollo ospita una serata dedicata alla comicità dialettale con Piazza Grande, lo spettacolo in programma sabato 14 novembre alle 21.00. Dopo il successo di «Bibbiù» di Achille Platto, Giacomo Andrico e Sergio Mascherpa tornano a esplorare il mondo del teatro dialettale con un testo firmato da John Comini. In scena ci sarà Sergio Mascherpa, diretto da Giacomo Andrico, in una commedia che racconta con ironia e sensibilità la vita di un piccolo paese. Ingresso libero. Per info: info@teatrolaboratoriobrescia.net, 320 3509376.
Wonderland Festival
Proseguono gli appuntamenti del Wonderland Festival, la rassegna che anima Brescia con spettacoli di teatro, danza, musica e cinema, offrendo occasioni di confronto e riflessione sul presente. Nel weekend, venerdì 13 novembre il Palazzo MO.CA ospiterà l'incontro Per far crescere il territorio, cosa serve?, mentre all'IDRA Teatro andranno in scena C’est Moi di Camilla Corridori e After All di Solène Weinachter. Sabato 14 novembre, il Parco delle Colline di Sant’Anna accoglierà Hunters Have Eyes For Crying della compagnia Divadlo Setkání. All'Idra Teatro sono invece in programma Wonderland di Ufftenživot e W l’Italia - sogni..canzoni..squallori! di Tricarico. Domenica 15 novembre spazio alle repliche di alcuni spettacoli. Per i biglietti, cliccare qui. Per informazioni: info@idrateatro.it, 339 2968449 e 030 291592.
Francesco Levi in mostra a Gussago
Forme insolite, piccole creature misteriose e un universo creativo tutto da scoprire: Spazio_Core, a Gussago, ospita Le mister de le cosò, la mostra di Francesco Levi dedicata ai suoi originali «cosi»: figure dalle forme libere e imprevedibili, sospese tra schizzi, immagini astratte e semplici segni che prendono corpo attraverso sculture in legno e terracotta, installazioni luminose e immagini proiettate su un monitor analogico. Il risultato è un percorso espositivo ricco di linguaggi, dal carattere ironico e giocoso. La mostra è visitabile venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 17.30 alle 20.30. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 8576905.
Comicità e musica all'Auditorium Gaber
Musica classica, teatro comico e irresistibili gag si incontrano in Troppe arie, lo spettacolo della Compagnia Trioche in programma venerdì 13 novembre, alle 21, all'Auditorium Gaber di Castel Mella. Vincitore del premio surPrize 2015, nell'ambito del concorso cabarettistico del Piccolo Teatro Carambolage di Bolzano, lo spettacolo promette una serata all'insegna del divertimento. Le celebri arie d'opera vengono reinterpretate in modo originale e imprevedibile, attraverso pianoforte, flauto traverso e una sorprendente varietà di oggetti trasformati in strumenti musicali. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrolaboratoriobrescia.net oppure contattare il numero 320 3509376.
Castagnata in fattoria tra alpaca e sapori d’autunno
Una giornata immersi nella natura, a contatto con gli animali e accompagnati dai profumi e dai sapori dell'autunno. Domenica 15 novembre l'Agriturismo La Casa del Vento, a Bedizzole, propone una speciale castagnata in fattoria, pensata per grandi e piccoli, con numerose occasioni di divertimento: giochi e attività come “caccia alle castagne” o il laboratorio “Miniera di cristalli – Cacciatori di gemme”, oltre a proposte gastronomiche e alla possibilità di osservare da vicino tanti animali. Per informazioni sul programma visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 335 487010 oppure scrivere a info@xtremeadventure.it.
I Pota Boyz
Una serata dedicata alla comicità irriverente, alle battute senza censura e all'improvvisazione attende il pubblico del Teatro Comunale Micheletti di Travagliato. Venerdì 13 novembre, alle 21, arriva Pota Boyz, uno spettacolo pensato per gli appassionati di stand up comedy. Un appuntamento diretto e fuori dagli schemi, che si distingue dai tradizionali spettacoli di stand up per la sua formula dinamica e imprevedibile. Tra battute, situazioni esilaranti e momenti di improvvisazione, la serata promette di coinvolgere il pubblico con un umorismo schietto e senza filtri, lasciando spazio alla spontaneità e alla sorpresa. Per informazioni: 030 661961, cultura@comune.travagliato.bs.it.