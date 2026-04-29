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Come riposizionarsi nel lavoro: «Cambia rotta!» in edicola con il GdB

Un libro per orientarsi nei cambiamenti professionali e trasformare l’incertezza in opportunità. Il volume di Angelo Spinalbelli è in edicola dal 30 aprile il Giornale di Brescia a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«Cambia rotta! Guida pratica per riposizionarsi nel mondo del lavoro» di Angelo Spinalbelli
«Cambia rotta! Guida pratica per riposizionarsi nel mondo del lavoro» di Angelo Spinalbelli

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