Come riposizionarsi nel lavoro: «Cambia rotta!» in edicola con il GdB
Un libro per orientarsi nei cambiamenti professionali e trasformare l’incertezza in opportunità. Il volume di Angelo Spinalbelli è in edicola dal 30 aprile il Giornale di Brescia a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«Cambia rotta! Guida pratica per riposizionarsi nel mondo del lavoro» di Angelo Spinalbelli
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