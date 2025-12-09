Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

La guerra, crisi della civiltà che interroga i filosofi e i teologi

Sara Bignotti
Bruno Forte ne parlerà giovedì 11 dicembre in San Barnaba a partire dal suo saggio «Eclissi e ritorno di Dio. Teologie del XX secolo»
Bruno Forte
Bruno Forte

Scrive Romano Guardini, professore di filosofia della religione a Berlino dal 1923 al 1939, mentre vede soppressa dal regime la sua cattedra di Katholische Weltanschauung (visione cattolica del mondo): «Chi ha vissuto l’esperienza della prima guerra mondiale ricorda il senso di smarrimento che nacque quando la volontà di promuovere la cultura e la civiltà, che si era convinti potesse tutto ordinare e collegare, si dimostrò impotente». Una memoria personale che diventa collettiva, ed è uno tra i

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario