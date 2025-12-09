La guerra, crisi della civiltà che interroga i filosofi e i teologi

Sara Bignotti

Bruno Forte ne parlerà giovedì 11 dicembre in San Barnaba a partire dal suo saggio «Eclissi e ritorno di Dio. Teologie del XX secolo»

3 ' di lettura

Bruno Forte

Scrive Romano Guardini, professore di filosofia della religione a Berlino dal 1923 al 1939, mentre vede soppressa dal regime la sua cattedra di Katholische Weltanschauung (visione cattolica del mondo): «Chi ha vissuto l’esperienza della prima guerra mondiale ricorda il senso di smarrimento che nacque quando la volontà di promuovere la cultura e la civiltà, che si era convinti potesse tutto ordinare e collegare, si dimostrò impotente». Una memoria personale che diventa collettiva, ed è uno tra i