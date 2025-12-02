Una delegazione della Morcelliana al Quirinale da Mattarella

Nell’anno del suo centenario, la casa editrice Morcelliana arriva in Quirinale. Una delegazione (composta dalla presidente Francesca Bazoli e dagli altri vertici dell’editrice) è stata ricevuta nel pomeriggio dal Capo di Stato Sergio Mattarella.

Nata nel 1925 dall’iniziativa di un gruppo di giovani cattolici in un momento di crisi spirituale e politica, Morcelliana festeggia un traguardo importante, coronato da questo appuntamento istituzionale.

«Morcelliana è sempre stata la voce dell’apertura del cattolicesimo al confronto con la contemporaneità – aveva detto la presidente Bazoli in un’intervista al Giornale di Brescia lo scorso settembre –. Con la convinzione profonda che il cattolico abbia ancora una parola da dire in questo mondo, oggi questo dialogo diventa ancora più sfidante, ora che la post-secolarizzazione significa disinteresse di larga parte della cultura contemporanea per la matrice religiosa del pensiero».