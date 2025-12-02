Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaCultura

Una delegazione della Morcelliana al Quirinale da Mattarella

In occasione del centenario, la presidente Bazoli e i vertici della casa editrice bresciana sono stati ricevuti dal Capo di Stato
  • Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella
    Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella - Foto Quirinale
  • Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella
    Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella - Foto Quirinale
  • Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella
    Morcelliana, Francesca Bazoli da Mattarella - Foto Quirinale
AA

Nell’anno del suo centenario, la casa editrice Morcelliana arriva in Quirinale. Una delegazione (composta dalla presidente Francesca Bazoli e dagli altri vertici dell’editrice) è stata ricevuta nel pomeriggio dal Capo di Stato Sergio Mattarella.

Nata nel 1925 dall’iniziativa di un gruppo di giovani cattolici in un momento di crisi spirituale e politica, Morcelliana festeggia un traguardo importante, coronato da questo appuntamento istituzionale.

«Morcelliana è sempre stata la voce dell’apertura del cattolicesimo al confronto con la contemporaneità – aveva detto la presidente Bazoli in un’intervista al Giornale di Brescia lo scorso settembre –. Con la convinzione profonda che il cattolico abbia ancora una parola da dire in questo mondo, oggi questo dialogo diventa ancora più sfidante, ora che la post-secolarizzazione significa disinteresse di larga parte della cultura contemporanea per la matrice religiosa del pensiero».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MorcellianaFrancesca BazoliSergio MattarellaQuirinaleRoma
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario