I capolavori più amati della danza classica arrivano a Brescia domani, giovedì 26 novembre, per una serata che vede in scena, contemporaneamente, «Il lago dei cigni» al Teatro Sociale (praticamente sold out) e «Lo schiaccianoci» al Brixia Forum della Fiera di Brescia (in via Caprera, ultimi biglietti da 36 a 58 euro su ticketone.it e su biletitalia.com).
A portare in scena le due celebri coreografie create sulla musica di Ciajkovskij sono due compagnie dell’Est Europa, rispettivamente l’International Classical Ballet of Ukraine, e l’European Classical Ballet dalla Moldavia.
Il lago dei cigni
Il sipario del Sociale si alzerà alle 20.30 sulla scena del lago su cui si consuma l’amore tra Odette, principessa trasformata in cigno dal perfido Rothbart, e il principe Siegfried, simbolo dell’eterna lotta tra il bene e il male, così come la rivalità tra il Cigno bianco (Odette) e il Cigno nero (Odile, figlia di Rothbart).
Lo spettacolo si avvale della presenza di artisti provenienti dalle migliori scuole di balletto classico formati nella tradizione del metodo Vaganova, dei costumi creati nei laboratori del teatro dell’Opera di Odessa, e delle ricche scenografie di Evgeny Gurenko. Info per eventuali biglietti dell’ultima ora alla biglietteria del Teatro Sociale: tel. 030-2808600.
Lo Schiaccianoci
Sempre domani, ma sul palcoscenico del Brixia Forum, alle 20.30 si accenderà la magia della fiaba natalizia con «Lo schiaccianoci», sempre si musica di Ciajkovskij, con l’European Classical Ballet sotto la direzione generale di Andrey Scharaev.
Il cast è guidato dai due Principal Dancers Tatiana Nazarchevici e Nicolai Nazarchevici, quest’ultimo insignito del titolo di «Artista Emerito» della Repubblica Moldava. Nella notte di Natale la piccola Clara riceve in dono dal padrino Drosselmeyer un soldatino schiaccianoci. Quest’ultimo si anima per magia, e aiutato dalla protagonista sconfiggerà il Re dei Topi, e trasformato in principe viaggerà con lei verso il Regno dei Dolciumi.