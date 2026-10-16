Dall'opera alle bollicine della Franciacorta: gli eventi del weekend

Arte, cultura, musica, creatività e solidarietà: il fine settimana in arrivo offre tante occasioni per scoprire luoghi suggestivi e vivere esperienze all’aria aperta. Dalle visite guidate alla scoperta dei segreti del Vittoriale e della Brescia esoterica agli appuntamenti con l’opera al Teatro Grande, passando per mercatini vintage, laboratori creativi per bambini e iniziative solidali, il calendario propone eventi per tutti i gusti e tutte le età. Di seguito alcuni degli eventi suggeriti da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Alla scoperta dei segreti del Vittoriale di d’Annunzio
Un viaggio tra arte, storia e curiosità attende i visitatori del Vittoriale degli Italiani domenica 18 ottobre, alle 14.30, con una visita guidata dedicata al mondo affascinante e ricco di simboli di Gabriele d’Annunzio. Il percorso si snoderà attraverso il parco della dimora del poeta, tra giardini suggestivi, terrazze affacciate sul Lago di Garda, fontane, cimeli e iscrizioni enigmatiche, alla scoperta delle storie e dei significati nascosti dietro ogni angolo. Costo: 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito Italia Intour, scrivere a info@italia-intour.com oppure contattare il numero 353 4660340.
Turandot torna al Teatro Grande dopo dieci anni
La Stagione Opera e Balletto del Teatro Grande si arricchisce di uno dei capolavori più celebri di Giacomo Puccini. Venerdì 16 ottobre, alle 20, e domenica 18 ottobre, alle 15.30, la Sala Grande ospiterà Turandot, l’ultima composizione di Puccini, rimasta incompiuta a causa della morte del musicista lucchese. La produzione proposta dal Teatro Grande si distingue proprio per la scelta di rappresentare la versione originale dell’opera, non portata a termine dal compositore. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni scrivere a info@teatrogrande.it o telefonare allo 030 2979311.
Brescia segreta, un viaggio tra simboli e misteri
Sabato 17 ottobre, alle 20.30, un itinerario serale accompagnerà i partecipanti alla scoperta del volto più enigmatico della città, tra luoghi ricchi di storia, simboli nascosti e antiche credenze. La visita guidata Brescia Esoterica: simboli, luoghi segreti e misteri nascosti propone un modo diverso di osservare il patrimonio urbano. Dal cuore della Brixia romana, con il Capitolium e gli antichi culti misterici, fino al Duomo Vecchio e al Castello sul colle Cidneo, il percorso si snoderà tra monumenti, chiese e luoghi legati all'immaginario simbolico della città.
Un viaggio tra storia documentata, spiritualità e credenze popolari. Costo:12 euro. Per informazioni e prenotazioni è scrivere a info@italia-intour.com o chiamare il 353 4660340.
Vintage e moda sostenibile: torna Lo Svuota Armadi
Abiti vintage, accessori second hand e oggetti originali da riscoprire saranno protagonisti domenica 18 ottobre al Teatro Der Mast, dove dalle 10 alle 18 torna Lo Svuota Armadi, il market dedicato alla moda circolare e alla cultura del riuso.
Tra gli stand sarà possibile trovare abbigliamento vintage e second hand di qualità, accessori moda, creazioni di upcycling, vinili e porcellane d'epoca. Un'offerta variegata che mette insieme stili, epoche e forme di creatività differenti, dando spazio a pezzi unici e oggetti capaci di raccontare una storia. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo associazioneapsalchimia@gmail.com.
Creatività e carta: un sabato di laboratori al museo
Una giornata dedicata alla creatività e alla scoperta attende i più piccoli sabato 17 ottobre al Museo della Carta di Toscolano Maderno, dove è in programma Paper Lab. Un sabato al museo, un'iniziativa pensata per avvicinare i bambini al mondo della carta attraverso laboratori tematici e attività pratiche per bambini dai 4 agli 11 anni. Un'occasione per imparare divertendosi, sperimentare e dare spazio alla fantasia in un luogo che custodisce la storia della produzione cartaria del territorio.
La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: 0365 641050, info@valledellecartiere.it.
Bollicine e sapori d'autunno in Franciacorta
Un fine settimana tra degustazioni, sapori del territorio e atmosfere autunnali attende i visitatori dell'Azienda Agricola Consolati, sede della cantina Moustache Noire, dove sabato 17 e domenica 18 ottobre è in programma Bollicine ad Alta Rotazione.
L'iniziativa offrirà l'occasione di assaggiare diverse etichette di Franciacorta, dal Brut al Satèn, passando per il Rosé e i Millesimati, fino all'anteprima della Riserva Zero 14. Alle degustazioni si affiancheranno proposte gastronomiche a chilometro zero, con taglieri di prodotti tipici del territorio. Per maggiori informazioni scrivere a az.agr.consolati@gmail.com oppure contattare il numero 345 1580370.
Metro Run, una corsa solidale per sostenere Nikolajewka
Sport e solidarietà saranno protagonisti domenica 18 ottobre con il ritorno della Metro Run, la manifestazione podistica non competitiva a sostegno dei progetti della Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus.
L’iniziativa è aperta a tutti, dagli sportivi ai semplici camminatori, e unisce il piacere di muoversi al desiderio di contribuire a una buona causa. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, di 4 e 8 chilometri, adatti a tutti. A completare la giornata, momenti di intrattenimento musicale e ristoro. Cliccare qui per la locandina.