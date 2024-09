Bergonzoni al Delle Ali di Breno per la nuova stagione di prosa

Format consolidato (e gradito) nel cartellone che mette insieme più rassegne: In tournée, Portami a teatro, Divina umanità, Le culture della valle, Dai banchi al teatro, Cielinterra e All music, per un totale di oltre trenta appuntamenti. E artisti vecchi e nuovi, che ogni stagione fanno del Teatro delle Ali di Breno sempre più un riferimento per la diffusione della cultura in Vallecamonica. Tra i nomi in arrivo Giacomo Poretti, Ale&Franz, Chiara Francini, Alessandro Bergonzoni, Marco Baliani, Lucrezia Lante Della Rovere e Mario Perrotta.

La stagione

La nuova stagione teatrale del Delle Ali di Breno prenderà il via mercoledì 11 settembre per il rinnovo degli abbonamenti (dal 21 la vendita dei nuovi), mentre la prima a salire sul palco sarà Lante Della Rovere, il 15 ottobre con «Non si fa così», a fianco di Arcangelo Iannace.

Bergonzoni debutterà con uno spettacolo il cui titolo è in via di definizione il 24 ottobre, Ale&Franz porteranno uno spettacolo di Natale mentre Daniela Cristofori e Giacomo Poretti chiuderanno la stagione al Teatro Giardino l’8 maggio 2025 con «Condominio Mon Amour».

Torna la coppia Cristofori-Poretti

Un teatro per tutti

Sarà, come ha sottolineato il direttore artistico Vittorio Pedrali – affiancato ieri da Hélène De Prittwitz Zaleski, madre Luciana Bertoglio e dall’assessora alla Cultura del Comune di Breno Lucia Botticchio – ancora una volta «un viaggio straordinario fatto di storie, emozioni, incontri che lasciano il segno, accomunati da tanta passione e talento, con una programmazione ricca e variegata».

Sarà, ancora, un teatro «per tutti e di tutti, che si conferma luogo di ascolto e di proposta per trovare chiavi di lettura del mondo di oggi attraverso l’arte. Sotto la guida di artisti di fama nazionale e internazionale, così come da espressioni del territorio, da veterani pluripremiati così come da emergenti: tutti in un unico calendario per esplorare nuove prospettive e celebrare il potere del teatro».

Prosa e rassegne

Al centro della programmazione, come sempre, la prosa di In tournée, dieci serate con artisti sensibili e appassionati, tra nomi noti e affermati e giovani sperimentatori (la programmazione nella tabella qui accanto). Oltre a questo, il Teatro delle Ali non dimentica il pubblico più giovane, quello degli spettatori di domani ma già oggi attenti ed esigenti, con una proposta che spazia dagli appuntamenti di Portami a teatro – sette date tra teatro per ragazzi, circo contemporaneo e danza – a quelli Dai banchi al teatro, pensati per gli studenti e programmati con gli istituti scolastici camuni. Non è già tutto definito e, come hanno confermato ieri dal palco, c’è già qualche sorpresa in arrivo.

Abbonamenti e biglietti

La sottoscrizione degli abbonamenti può essere fatta alla biglietteria, in via Maria di Guadalupe 5 a Breno, o sul circuito Vivaticket per l’acquisto online. L’abbonamento In tournée costa 190 euro (intero), mentre per Portami a teatro 35 euro.

Informazioni su orari, altri costi, spettacoli e tutto il resto sul sito teatrodelleali.com o all’indirizzo mail: info.delleali@gmail.com.