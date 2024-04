Sette teatri bresciani «monumento nazionale», stupiti i responsabili: «Non sapevamo nulla»

Sara Polotti, Giuliana Mossoni, Giulia Bonardi

Col Teatro Grande, anche il Sociale e il Mezzadri e le sale storiche di Breno, Montichiari e Palazzolo

3 ' di lettura

Il Teatro Grande di Brescia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Umberto Angelini, sovrintendente del Teatro Grande, non sa nulla. Eppure lo storico teatro in corso Zanardelli rientra tra i 408 teatri italiani che diventerebbero «monumento nazionale» se la proposta di legge passasse anche al Senato, dopo essere stata approvata ieri alla Camera dei Deputati. 172 sì, 46 no e 65 astenuti: questi i numeri che hanno promosso il testo unificato delle precedenti proposte di legge, riscritto con due emendamenti presentati dalla Commissione Cultura presieduta da Feder