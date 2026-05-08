Bazena, Gaver e Maniva; a Gardone foto di una montagna in dialogo

Un punto dove le tre valli si incontrano , i confini amministrativi si fondono, e la natura dialoga in quell’equilibrio perfetto che l’uomo ha il compito di preservare: l e zone di Bazena, Gaver e Maniva sono diventate il cuore pulsante di «Il Territorio dell’Incontro - la montagna bresciana in dialogo», la mostra fotografica di Emanuel Montini approdata ieri a Gardone Valtrompia.

Inaugurata lo scorso anno nella sede di Fondazione della Comunità Bresciana, promotrice del progetto insieme alle comunità montane di Valtrompia, Valsabbia e Valcamonica, la mostra ha finalmente raggiunto il territorio valtrumplino, installandosi nel complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, dove ieri si è svolta l’inaugurazione.

Riscoprire il territorio

«Scattare queste fotografie è stata un’occasione per me di riscoperta del territorio - ha commentato l’artista Emanuel Montini -: ho lavorato solo da inizio estate all’inverno di due anni fa, per cercare di catturare la bellezza e la biodiversità di questi luoghi».

Temi cari anche a Fondazione della Comunità Bresciana, come sottolineato dal consigliere Pierangelo Guizzi. «Si è trattata di una sinergia importante - ha commentato -, di cui la Fondazione è stata catalizzatrice: è un bel progetto, che racconta un territorio, come dice il titolo stesso, in dialogo, nel quale le tre valli diventano tre strumenti accordati insieme per una sinfonia. Dialogo è una parola che a maggior ragione di questi tempi è fondamentale. È qualcosa che dovremmo riscoprire».

La mostra di Montini rimarrà visitabile nel chiostro fino al 22 maggio: il lunedì il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12.

Il programma del Cai

Contestualmente alla mostra è stata presentata la programmazione del Cai di Gardone, che quest’anno festeggia gli ottant’anni dalla sua fondazione e proporrà una serie di serate sulla montagna aperte a tutta la cittadinanza.

Ad alcune proiezioni sul tema al Parco del Mella in estate seguiranno vari ospiti: il 30 settembre si svolgerà la tradizionale serata dedicata al soccorso alpino, il 2 ottobre la biblioteca di Gardone accoglierà Luca Trevisan per una serata sulla cultura della montagna, mentre il 16 ottobre toccherà all’alpinista Mario Vielmo. «È un compleanno importante: noi continuiamo a portare avanti i valori che ci contraddistinguono - ha commentato il presidente Mauro Baglioni -: la cura della montagna, la sua tutela e il suo sviluppo, affinché sia luogo vivibile a tutti».

All’incontro era presente anche il presidente regionale Emilio Aldeghi, che si è augurato che «ognuno trovi nella montagna la sua personale dimensione».