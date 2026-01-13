Barbero e Cazzullo a Castenedolo incontra: la serata completa

Grande successo per l’incontro di lunedì sera con Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo a Castenedolo. Al palazzetto dello sport il pubblico ha accolto con entusiasmo lo storico e il giornalista, che hanno presentato i rispettivi bestseller: «San Francesco» (di Barbero) e «Francesco. Il primo italiano» (di Cazzullo).

Entrambi i volumi sono appunto dedicati al santo, della cui morta ricorrerà quest’anno (il 3 ottobre) l’800esimo anniversario.

Barbero e Cazzullo a Castenedolo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Rivivi l’incontro

Per rivivere la serata è ora disponibile la registrazione completa dell’incontro, che verrà inoltre ritrasmesso su Teletutto venerdì 23 gennaio alle 20.30 e sabato 31 gennaio alle 16.

L’appuntamento è stato il primo del ciclo «Castenedolo Incontra», promosso dall’associazione culturale «Aldo Moro-Mino Martinazzoli» e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale «Glenn Gould» e il patrocinio del Comune.

Le due visioni

Per Cazzullo san Francesco «voleva salvare la Chiesa, non distruggerla», e ha sottolineato come per lui la povertà fosse «la massima forma di libertà».

Cazzullo e Barbero a Castenedolo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Più carica di sfumature, invece la visione di Barbero, che ha raccontato un san Francesco nei panni di «un giovane ricco» nei primi anni della sua esistenza, prima di sviluppare «l’idea di vivere nella più totale povertà, per sentirsi uguale agli ultimi, senza avere un potere di nessun tipo»