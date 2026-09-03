«Aspettando Librixia»: arrivano Carlo Cambi e Concita De Gregorio

Non è ancora il momento di Librixia, ma i primi incontri con gli autori sono già in calendario. Venerdì 11 settembre prende il via «Aspettando Librixia», la serie di appuntamenti che precede la tredicesima edizione della Fiera del Libro di Brescia, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre.
Cambi e De Gregorio
Il primo incontro sarà alle 18 a CAST Alimenti, con Carlo Cambi e «Genius Coci», pubblicato dai Quaderni della Fondazione Germozzi. Al centro ci saranno la cultura gastronomica italiana, il mondo delle imprese artigiane e le persone che ne hanno costruito la storia. L’appuntamento è inserito nel percorso di avvicinamento alla Fiera, che quest’anno tornerà ad avere Piazza Vittoria come principale punto di riferimento.
Il secondo appuntamento è previsto domenica 13 settembre alle 21 al Teatro Civico di Leno. Protagonista sarà Concita De Gregorio, che presenterà «La Cura» (Einaudi). L’incontro, realizzato con il sostegno del Comune di Leno, sarà introdotto da Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, e condotto da Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Lombardia.
I due appuntamenti arrivano a pochi giorni dalla presentazione del programma completo di Librixia 2026, prevista venerdì 18 settembre. Sarà allora che verrà svelato il calendario degli incontri della manifestazione, che si svolgerà fino al 4 ottobre.
Gli altri appuntamenti già annunciati
Oltre agli eventi di «Aspettando Librixia», sono già state anticipate alcune iniziative che si svolgeranno durante la Fiera. Il 26 settembre, giorno dell’apertura, Piazza Vittoria ospiterà l’incontro «Presìdi artigiani per l’economia della qualità e della bellezza», con Giuseppe Roma, Marco Granelli, Eugenio Massetti e Giulio Sapelli.
Il 27 settembre sarà protagonista Azzurra Rinaldi con «Soldi, sesso e potere. Come il desiderio muove il mondo e i mercati» (Rizzoli), mentre il 28 settembre monsignor Vincenzo Paglia presenterà «La vita e l’attesa» (Vita e Pensiero), in dialogo con Renzo Rozzini.
Tra le iniziative annunciate c’è anche una mostra dedicata all’illustratore AntonGionata Ferrari, che firmerà l’immagine di Librixia 2026. «Belle storie! Segni e colori per raccontare i sogni» sarà inaugurata il 26 settembre al MO.CA e raccoglierà libri e tavole originali dell’autore.
Tornerà inoltre il Buono sconto Patto della Lettura, destinato agli acquisti nelle librerie e tra gli espositori aderenti alla Fiera. Le modalità di distribuzione e utilizzo saranno comunicate con il programma completo.