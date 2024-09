Stefano Bombardieri, arriva il catalogo della grande mostra a Iseo

«Stefano Bombardieri. GAME <> CARE» è giunta al termine: l’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare la mostra en plein air a Iseo è domenica 29 settembre, mentre il finissage ufficiale è previsto sabato 28 settembre. Nella stessa occasione verrà presentato l’omonimo catalogo curato da Anna Lisa Ghirardi.

La mostra

L’esposizione era stata inaugurata lo scorso 11 maggio: ha portato tra il lungolago di Iseo, il centro storico, il Castello Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea, la Chiesa di San Silvestro e la Fondazione L’Arsenale nove sculture monumentali dell’artista di Sarezzo, attraverso un percorso all’aperto in dialogo con il paesaggio circostante.

Negli spazi dell’Arsenale anche diversi bozzetti, sculture e progetti grafici, ma anche opere inedite: in questo modo la mostra si è delineata come un’antologica preziosa per conoscere a fondo Bombardieri e per analizzarne temi, riflessioni e medium, ma anche il percorso concettuale che porta alla concreta creazione delle installazioni di grande formato per le quali è conosciuto.

Un'opera di Stefano Bombardieri - Foto/Roberto Cavalli

Il catalogo

Sabato 28 settembre alle 17 sarà di nuovo L’Arsenale (in vicolo della Malinconia) a ospitare il finissage con la presentazione del catalogo (l’ingresso è gratuito). Insieme all’artista e alla curatrice Ghirardi interverranno Pierluigi Zilberti, vicepresidente e responsabile del coordinamento dei progetti espositivi della Fondazione L’Arsenale di Iseo, e Annamaria Gallo dello stesso coordinamento.

La pubblicazione è edita da Compagnia della Stampa: il volume – formato da 96 pagine a colori (25 euro il prezzo di vendita) – presenta le fotografie di tutte le opere esposte, insieme alle vedute delle installazioni.

Gli scatti fotografici sono di Roberto Cavalli, Fabio Botti e Mooredog.