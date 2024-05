Stefano Bombardieri: «Gli animali, tra gioco e denuncia del consumismo e dell’apparenza»

Giovanna Galli

Ritorno sul Sebino per l’artista bresciano con un percorso espositivo all’aperto. L’omaggio a Christo con «Rhino Petrol Company». «Le mie opere icone web? Basta che facciano pensare»

3 ' di lettura

Le opere di Stefano Bombardieri sul Sebino - ew Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Un ritorno sul Sebino per l’artista bresciano Stefano Bombardieri che fino alla fine di settembre occuperà il lungolago tra Iseo e Clusane e alcuni luoghi significativi con nove sculture monumentali per il progetto «Stefano Bombardieri Game<>Care». Un percorso all’aperto, in dialogo con l’ambiente, che nei mesi estivi sarà accompagnato anche da una personale allestita negli spazi espositivi dell’Arsenale, dove una serie di sculture, bozzetti e progetti grafici condurranno, anche grazie alla pres