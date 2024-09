Rinascimento a Brescia, c’è un corso per prepararsi alla grande mostra

Fondazione Brescia Musei, ente che gestisce i musei civici della città (tra cui Santa Giulia e Pinacoteca) proporrà anche per l’autunno del 2024 un corposo corso di storia dell’arte che, in occasione della prossima mostra dedicata a Moretto, Romanino e Savoldo, si concentrerà sul Rinascimento bresciano.

Cinque appuntamenti

Il corso è giunto alla sua sesta edizione e prevederà per questa stagione cinque appuntamenti: si terranno dal 17 settembre al 16 ottobre 2024, sempre alle 18, presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia.

Lezioni prenderanno il via approfondendo alcuni personaggi emblematici come per esempio Fortunato Martinengo, il nobile bresciano ritratto dal Moretto nel dipinto conservato alla National Gallery di Londra. Ci saranno poi Angela Merici e Veronica Gambara, gli sposi Gerolamo Martinengo ed Eleonora Gonzaga, ma anche filosofi, musicisti, poeti e scienziati.

Ogni lezione sarà tenuta da specialisti e studiosi che in coppia, di volta in volta, ricostruiranno il complesso quadro del Rinascimento bresciano, con punti di vista diversi e approcci differenti.

Le informazioni

Chi decide di partecipare al corso di storia dell’arte può scegliere la modalità con cui frequentare le lezioni. Si può infatti scegliere il corso completo, oppure selezionare solo alcuni incontri (tutte le informazioni si trovano su www.bresciamusei.com.

Alla fine, il corso si concluderà il 24 ottobre con la visita guidata in esclusiva alla mostra in Santa Giulia, accompagnati dai curatori Roberta D’Adda, Enrico Valseriati e Filippo Piazza.

Il corso è aperto a tutti (con diverse fasce di prezzo a seconda di quante lezioni si frequentano, da 45 a 60 euro in totale): non ci sono limiti d’età e non è necessaria nessuna conoscenza pregressa.