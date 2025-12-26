Giornale di Brescia
Musei e mostre a Brescia, la città offre molte occasioni durante le feste

Fino al 6 gennaio i musei civici sono visitabili gratuitamente dai residenti nel comune di Brescia e da tutti i nati e i residenti in provincia
Brescia Capitale delle culture
Anche i bresciani che in queste settimane non viaggiano possono visitare una città d'arte ricca e variegata nelle proposte. Stiamo parlando di Brescia. Le feste infatti offrono molte occasioni per confrontarsi con il patrimonio culturale e civico e con il ventaglio di iniziative temporanee che lo arricchiscono dotandolo di nuove letture.

Opportunità

È il caso di «Victoria Mater l'idolo e l'icona», l'installazione di Francesco Vezzoli che a Brixia Parco archeologico mette a confronto la Vittoria Alata con l'idolino di Pesaro, bronzo del 30 a.C proveniente dal museo archeologico di Firenze.

La Pinacoteca Tosio Martinengo allinea due iniziative di forte impatto: fino al 15 febbraio l'esposizione del «Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo», opera monumentale di Rubens realizzata intorno al 1607 durante il soggiorno romano dell'artista, arrivata in prestito da Genova. Ancora, fino a febbraio è visitabile la piccola ma imperdibile mostra «Matias Stom. Un caravaggesco nelle collezioni lombarde».

In Castello ci si può dirigere alla sala del Grande Miglio per immergersi in «Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani». In Santa Giulia, infine, sono presenti ben tre mostre. «Guido Crepax, sogni, giochi, Valentina», immersione dell'universo del fumetto d'autore. Poi «Mondi, viaggi, storie» con le illustrazioni della scuola editrice e ancora «Material for an exhibition, storie, memorie, lotte della Palestina e dal Mediterraneo». Una finestra affacciata sull'arte contemporanea di un paese martoriato.

Nel periodo natalizio, insomma, Brescia si riscopre Capitale della cultura, peraltro a condizioni agevolate. Palazzo Loggia e Fondazione Brescia Musei ricordano infatti che fino al 6 gennaio i musei civici sono visitabili gratuitamente dai residenti nel comune di Brescia e da tutti i nati e i residenti in provincia.

  3. Ricarica la pagina se necessario