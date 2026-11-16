Geometria e seduzione, le fotografie fashion di Horst in mostra a Brescia

È un ritorno, quello del magistrale frutto della creatività di Hort P. Horst (1906-1999) alla galleria bresciana Paci Contemporary, utile anche a ricordarne gli otto anni di attività. Un ritorno agli inizi, in una sorta di... Gioco dell’oca del proporre fotografia d’autore sempre ad alto livello, protagonista lo stesso maestro di fashion photography – con abbacinanti immagini a colori stavolta –, che fu al centro della mostra che il 15 dicembre 2018 inaugurò la nuova sede in Borgo Wührer. Un nuovo appuntamento con la sua estetica sopraffina e un fotografare tutto gusto e raffinatezza, come l’autore sottolineò nel 1984: «Non credo che la fotografia abbia minimamente a che fare col cervello. Ha a che fare con l’attrazione visiva».
Del fotografo tedesco americanizzato non sono più come allora le mirabilie in biancoenero a mostrarsi fino all’1 marzo 2027 nella «bomboniera» di via Borgo Wührer 53 (parking sotterraneo Zona Rossa; dal lunedì al venerdì 10-13.30 e 14.30-19; sabato 9-13; ingresso libero). Bensì – col titolo «Horst P. Horst. Color» e oltre 50 stampe di bianco incorniciate, molte in grande formato 105x80 cm – capolavori esaltati ed esaltanti la policromia. E occasione pure, nell’inaugurazione del 24 ottobre alla presenza di Gert Elfering, presidente di Fondazione Horst con cui Paci ha ideato quest’antologica, per essere vetrina del volume «Horst Color» (27,5x36 cm; 400 pagine e 300 immagini; 65 euro) appena edito da Steidl Verlag, a cura di Beda Achermann.
L’autore
Horst P. Horst, nome d’arte di Horst Paul Albert Bohrmann nel 1937 in fuga dalla Germania nazista, si conferma iconico nelle decine di sue foto poi finite, dagli Anni 40 e per decenni, in copertina a Vogue. Un caleidoscopio di raffinata estetica, di modelle-cult come Lisa Fonssagrives: donne la cui bellezza e capacità di posare al servizio dell’innovazione visiva di Horst era d’altera unicità; certo lungi da passerelle «en déshabillé» di certe loro epigone, come nel recente Victoria’s Secret Show (abbigliamento intimo) in cui di sobria eleganza ha brillato giusto la bresciana Vittoria Ceretti.
Horst – dopo studi d’architettura e apprendistato con Le Courbusier e nella fucina d’arti Bauhaus, poi nella Parigi bohémienne, amante dell’estetica classicistica ma attento anche ad artistica modernità – fu un originale maniaco della mise en scène. I suoi scatti, tantopiù questi a colori, generano quasi dei... dipinti tanto sono minuziosamente definiti; mai in pose scontate, bensì d’ammirevole originale concezione e inquadratura.
Fashion
Basti pensare alla Jean Patchett in abito giallo (1948), fissata mentre si volge indietro, quasi in fuga dall’obiettivo. O a «Beauty in Your Own Hands» (1941), citazione surrealista in gioco di mani, perle grige e seta anche riflesso in uno specchio. Esempi d’un fotoritrarre poliedrico, che anche a colori riesce ad appaiare le mirabilie dei biancoeneri (alcuni dei cui migliori esempi sono esposti negli uffici della Paci). C’è l’iconico «Mainbocher Corset» (1939, il corsetto del marchio Usa dello stilista Bocher) che ha ispirato anche Madonna, cui s’abbina la chicca del meno noto, ma parimenti seduttivo, «The Black Corset» (1948) con modella di spalle che in penombra s’allaccia (o allusivamente slaccia).
Né mancano i ritratti di personaggi come Marella Agnelli o l’attrice Gene Tierney. Ed è un gioco figurativo la Fonssagrives, poi copertinata, in pantaloncini a righe e canotta blu a formare col corpo la V e altre lettere della scritta Vogue (1940). O l’iconica «Hats...» (1943) con incappellate modelle e pagine di giornale. E la triade di top (Helen Bennett, Muriel Maxwell e Bettina Bolegard, 1939) sdraiate, coi volti inquadrati dall’alto e sguardi ad ammaliare chi guarda: capolavoro glamour scelto non a caso a copertina del volume ora pubblicato. E poi scatti nello studio del pittore Roy Lichtenstein, o con protagoniste le bambole, o still-life con fiori, foglie, conchiglie, minerali sublimati a... modelle.
Insomma, un compendio d’estetica e fascinazione fotografica di seducente teatralità. Un mondo in cui la grazia non è solo forma, ma ammaliante e stimolante sostanza.