«Jerry Zeniuk. Il colore» a Santa Maria della Neve

A Pisogne è tempo di arte. Fino al 15 febbraio è infatti possibile visitare la mostra «Jerry Zeniuk. Il colore», a cura di Simona Spinella, presso il Mirad’Or il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16alle 20 e la chiesa di Santa Maria della Neve dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 18.

La mostra

Una mostra che racconta il percorso del pittore tedesco indagatore della pittura come strumento di meditazione e porta aperta ai sentimenti. «Oggi la pittura è libera. (...) – riflette l’artista – Se ci si immerge nell'immagine per alcuni minuti, si possono fare esperienze personali che non sono sentimentali, non sono evocate da cliché, ma provengono dall’interno di chi guarda. Si tratta di un processo molto meditativo e puro, che è del tutto paragonabile a un’esperienza religiosa».

A partire da questa riflessione, la mostra invita a riscoprire il linguaggio pittorico di Jerry Zeniuk, artista formatosi tra Stati Uniti ed Europa, la cui ricerca si colloca all’interno della tradizione della pittura fondamentale, basata sulla ricerca di elementi pittorici primari e sull’indagine del colore come esperienza autonoma e spirituale, capace di parlare direttamente alle emozioni dello spettatore.

L’arte di Jerry Zeniuk

In oltre 40 anni Jerry Zeniuk ha creato un’opera pittorica autonoma, incentrata sul colore e le sue molteplici possibilità espressive; nella mostra presentata dal Mirad’Or, il colore rappresenta l'emozione espresso attraverso struttura e forma, dove i punti – concetto geometrico primario – assumono valore simbolico e concettuale, matrice della forma e del pensiero visivo. Zeniuk prese parte all’iconica documenta 6 del 1977 a Kassel, Germania. Nel 1999 la sua prima grande retrospettiva itinerante è esposta dalla Städtische Galerie im Lenbachhaus, Monaco di Baviera, al Kunstmuseum Winterthur, in Svizzera, 2004 alla Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

Dal 1992 al 2010 è professore presso la Akademie der Bildende Künste a Monaco di Baviera.