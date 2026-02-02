Giornale di Brescia
Abbonati
ArteSebino e Franciacorta

«Jerry Zeniuk. Il colore» a Santa Maria della Neve

La mostra dell’artista formatosi tra Stati Uniti e Europa, a cura di Simona Spinella, sarà aperta al pubblico fino al 15 febbraio al Mirad’Or di Pisogne
La mostra a Santa Maria della Neve
La mostra a Santa Maria della Neve
AA

A Pisogne è tempo di arte. Fino al 15 febbraio è infatti possibile visitare la mostra «Jerry Zeniuk. Il colore», a cura di Simona Spinella, presso il Mirad’Or il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16alle 20 e la chiesa di Santa Maria della Neve dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 18.

La mostra

Una mostra che racconta il percorso del pittore tedesco indagatore della pittura come strumento di meditazione e porta aperta ai sentimenti. «Oggi la pittura è libera. (...) – riflette l’artista – Se ci si immerge nell'immagine per alcuni minuti, si possono fare esperienze personali che non sono sentimentali, non sono evocate da cliché, ma provengono dall’interno di chi guarda. Si tratta di un processo molto meditativo e puro, che è del tutto paragonabile a un’esperienza religiosa».

A partire da questa riflessione, la mostra invita a riscoprire il linguaggio pittorico di Jerry Zeniuk, artista formatosi tra Stati Uniti ed Europa, la cui ricerca si colloca all’interno della tradizione della pittura fondamentale, basata sulla ricerca di elementi pittorici primari e sull’indagine del colore come esperienza autonoma e spirituale, capace di parlare direttamente alle emozioni dello spettatore.

L’arte di Jerry Zeniuk

In oltre 40 anni Jerry Zeniuk ha creato un’opera pittorica autonoma, incentrata sul colore e le sue molteplici possibilità espressive; nella mostra presentata dal Mirad’Or, il colore rappresenta l'emozione espresso attraverso struttura e forma, dove i punti – concetto geometrico primario – assumono valore simbolico e concettuale, matrice della forma e del pensiero visivo. Zeniuk prese parte all’iconica documenta 6 del 1977 a Kassel, Germania. Nel 1999 la sua prima grande retrospettiva itinerante è esposta dalla Städtische Galerie im Lenbachhaus, Monaco di Baviera, al Kunstmuseum Winterthur, in Svizzera, 2004 alla Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

Dal 1992 al 2010 è professore presso la Akademie der Bildende Künste a Monaco di Baviera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
inserto Franciacorta SebinopitturaMirad’OrPisogne
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario