Pisogne, Santa Maria della Neve: 120mila euro per salvare gli affreschi

Giuliana Mossoni
Fondazione Cariplo finanzia la chiesa per lavori restauro conservativo e la valorizzazione del complesso architettonico
Chiesa Santa Maria della Neve di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
Chiesa Santa Maria della Neve di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
La chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne, una delle più belle del territorio Sebino, ma non solo, con i suoi affreschi ben conservati di Girolamo Romanino, da tempo ha bisogno di attenzioni e di cure. Al punto che, lo scorso anno, l’Amministrazione comunale di Pisogne ha lanciato anche l’Art bonus, ovvero una raccolta fondi per salvare la prestigiosa chiesa.

Gli aiuti

Una prima mano è già però arrivata dalla fondazione Cariplo, che nei giorni scorsi ha finanziato con 120mila euro il restauro conservativo e la valorizzazione del complesso architettonico.

Il progetto pisognese è stato infatti ammesso al bando «Sos Patrimonio», dedicato agli interventi urgenti di restauro, messa in sicurezza e gestione sostenibile dei beni storico-architettonici, anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

L’obiettivo è preservare un luogo simbolo della storia e dell’identità locale, restituendolo pienamente alla fruizione della comunità e dei visitatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

patrimoniochiesa di Santa Maria della NeveaffreschiPisogne
  3. Ricarica la pagina se necessario