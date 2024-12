In via Roma a Corte Franca spunta un elefante

«Il saggio e la memoria» scultura di Stefano Bombardieri che celebra i valori del cavalier Egidio Botti, fondatore della Simes di Corte Franca, è stata inaugurata lo scorso 20 dicembre.

L’opera in bronzo vuole rappresentare il legame imprescindibile tra passato, presente e futuro, dal momento che è stata voluta dai figli Roberto, Lionella e Silvia e si trova in via Roma a Timoline di Corte Franca, dove fu fondata la prima sede dell'azienda che oggi è a Nigoline.