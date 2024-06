Funghi e muffe che diventano arte e «Final Critics»: due esposizioni al Carme

È stata inaugurata stasera alle 18 una doppia esposizione da Carme: per il weekend tra il 21 e il 23 giugno lo spazio in via delle Battaglie 61/1 (l’ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo) ospita l’Accademia SantaGiulia, che mette a disposizione del pubblico due progetti di studenti e studentesse.

Il primo è davvero particolare: si intitola «Contaminazioni» e presenta opere d’arte realizzate con funghi e muffe derivati dagli scarti bresciani. L’esposizione è in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia: gli studenti e le studentesse hanno lavorato su alcuni materiali di scarto forniti da A2A (rifiuti urbani e agro-industriali), elaborandoli biologicamente e fornendoli agli artisti dell’accademia. Questi ultimi a loro volta hanno trasformato funghi e muffe in oggetti d’arte. Il progetto diventerà anche una pubblicazione scientifica redatta in tandem da università e accademia, per ragionare sulla sostenibilità e il riutilizzo delle risorse organiche.

«Final Critics» è invece la mostra visibile nella sala principale e riguarda gli studenti del biennio di Arti Visive Contemporanee. I loro lavori nei giorni scorsi sono stati osservati a porte chiuse da alcuni critici e critiche d’arte (la critica Ilaria Bignotti, il gallerista Federico Rui e il collezionista Andrea Boghi) in modo da stimolare il confronto e mettendo alla prova gli studenti. Ora le opere sono visibili anche al pubblico più ampio: fino a domenica 23 giugno dalle 15 alle 22 Carme resterà aperto con accesso gratuito.