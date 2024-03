Arte e tecnologia danno vita a «Inside My Laptop», il progetto di Accademia SantaGiulia

Sperimentare e conoscere la tecnologia. Per questo l'Accademia SantaGiulia ha creato «Inside My Laptop» il progetto artistico degli studenti del corso di Net Art del primo anno di Nuove Tecnologie dell’arte del docente Marco Cadioli.

L’undicesima edizione propone quaranta opere esposte nella sede dell’Accademia in via Tommaseo in città: «Abbiamo affrontato argomenti diversi legati all’impatto che il digitale e le tecnologie hanno sulle nostre vite – ha spiegato Cadioli - con un focus sull’ intelligenza artificiale». Per questo a rappresentare la mostra è stato scelto il visual creato dalla studentessa Arianna Russo: «Questa rana con caratteristiche umane è stata creata dall’intelligenza artificiale grazie alle parole che ho inserito nel programma – ha raccontato - . Ho usato, parole, sentimenti, colori che mi piacciono e l’intelligenza ha creato questo».

Come Russo altri compagni hanno offerto loro interpretazioni artistiche con l’ausilio di varie tecnologie che vanno dall’analogico al digitale: animazioni interattive, software generativi, videogame, fumetti, stampe. Tante idee e fresche riflessioni artistiche.