Com’è la mostra «Il Rinascimento a Brescia» e perché vale una visita

Santa Giulia apre le porte al Rinascimento. E attraverso 40 capolavori, tra dipinti, disegni, arazzi, suppellettili, armature, strumenti musicali, a cui si aggiungono opere a stampa, racconta il periodo formidabile che tra il 1512 del Sacco di Brescia ad opera dei francesi di Gaston de Foix, e il 1552, vide fiorire nella nostra città – provata da uno degli eventi bellici più traumatici del XVI secolo, e negli anni sconvolgenti della Riforma protestante – una vera e propria rivoluzione religiosa e intellettuale, destinata a segnare in maniera profonda il carattere della città, fino ai nostri giorni.

La mostra

Lo fa, nella mostra «Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo 1512-1552» aperta da domani al 16 febbraio negli spazi espositivi del Museo della Città, seguendo la biografia di Fortunato Martinengo, vero e proprio emblema vivente del sentimento di un’epoca e di una città.

Leggi anche La Brescia colta e inquieta del Cinquecento in una mostra al Santa Giulia

E come Fortunato – umanista e poeta – si aprì al mondo allora conosciuto, intessendo rapporti con i maggiori intellettuali dell’epoca in Italia e in Europa, anche i curatori dell’esposizione (Roberta D’Adda, Filippo Piazza e Enrico Valseriati) con Brescia Musei hanno ottenuto prestiti da prestigiose collezioni internazionali, dalla National Gallery di Londra che custodisce il ritratto clou, al Met di New York, poi il Lacma di Los Angeles, il Kunsthistorisches di Vienna, lo Szepmuveszeti di Budapest, per citarne solo alcuni.

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - © Fotostudio Rapuzzi - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - © Fotostudio Rapuzzi - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - © Fotostudio Rapuzzi - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - © Fotostudio Rapuzzi - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio

Il risultato è un percorso scandito per temi, più logico che cronologico, densissimo di spunti di riflessione (raccomandata l’audioguida, o una visita guidata) che nelle intenzioni dei curatori – ieri affiancati alla presentazione stampa dalla presidente di Brescia Musei Francesca Bazoli e dal direttore Stefano Karadjov, dalla sindaca Laura Castelletti e da Alberico Guerzoni di Skira, che coproduce la mostra – vuole gettare uno sguardo nuovo e più contemporaneo su una stagione e su opere note e già ampiamente studiate nel loro complesso.

Il percorso

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione alla stampa della mostra in Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Si parte quindi con lo «Sterminio» del Sacco di Brescia, rappresaglia sulla città che aveva cacciato i francesi e che fece tra i sei e gli ottomila morti su una popolazione di 60mila. Poi la «Devotione» come reazione alla tragedia ma anche come risposta alle pulsioni riformiste che giungevano dal nordeuropa, che vide nella figura del religioso Altobello Averoldi (nel ritratto di Francesco Francia) e di Sant’Angela Merici (fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola immortalata da Moretto) i catalizzatori delle istanze rinnovatrici di una devozione fortemente votata alla pratica (qui trova posto nel percorso anche il «Buon Samaritano» di Romanino prestato dalla Fondazione Tassara che lo ha di recente acquistato e riportato a Brescia).

Dietro le quinte del "Rinascimento Bresciano"

Sul versante laico, la ricerca di una «Armonia» trova nel contatto con la natura e nella musica (qui il disegno di Romanino con il «Concerto campestre» dal Met, il «Flautista» di Savoldo, accanto al violino Amati da Cremona e all’arpicordo Antegnati dall’Ateneo di Brescia) strumenti di conforto.

Leggi anche Il Flautista di Savoldo, capolavoro restaurato pronto a stupire

Si assiste ad un mutamento nella concezione delle «Virtù» che da militari e prettamente maschili si fanno più interiori (i ritratti sentimentali di Febo da Brescia, di Lotto, e del Gentiluomo di Moretto) e condivise con la componente femminile, che diviene protagonista anche nel campo delle arti e nella società. Le Veneri di Moretto e di Romanino (quest’ultimo autore del ritrovato arazzo per le nozze tra Girolamo Martinengo di Padernello ed Eleonora Gonzaga di Sabbioneta, qui rievocate con i ritratti dei due sposi) sono autorevoli portatrici di pudicizia e moderazione. Virtù a cui aspira, tra gli «Affanni» dell’ultima sezione, lo stesso Fortunato Martinengo (ne parliamo in dettaglio nel focus), modernissimo campione di una malinconia difficile da individuare e da gestire, a quel tempo come oggi.

Accompagna la mostra il catalogo Skira con saggi multidisciplinari a firma di importanti studiosi.