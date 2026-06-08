«Un cielo dopo il cielo», Cascella si racconta a Gargnano

Meccaniche della Meraviglia – rassegna di mostre monografiche allestite in spazi architettonici di particolare pregio, diretta da Albano Morandi, artista visivo multidisciplinare – porta la grande arte contemporanea a Gargnano. I primi appuntamenti della ventesima edizione si terranno in alcuni centri del Garda, dove saranno allestite mostre site-specific di giovani emergenti in dialogo con artisti di fama internazionale.
Presentazione della rassegna
L’ex palazzo municipale di Gargnano accoglierà, dal 20 giugno al 23 luglio, l’installazione «Un cielo dopo il cielo» di Tommaso Cascella, importante artista romano riconosciuto a livello internazionale, curata da Mariacristina Maccarinelli. Tommaso Cascella (Roma, 1951) individua nella pittura e nella scultura i linguaggi a lui più affini e naturali, grazie anche al contatto con il patrimonio artistico accumulato dalla sua famiglia nel corso di diverse generazioni. La sua pittura tende a una trasposizione tridimensionale e a una simbiosi con la scultura in bronzo. Le intense composizioni cromatiche si configurano come vere e proprie architetture costellate di simboli.
La sua arte è destinata a una contaminazione di sguardo e percezione. La prima mostra personale di Cascella si è tenuta alla Galleria Luigi De Ambrogi di Milano nel 1985. (informazioni tommasocascella.com). L’inaugurazione della mostra di Gargnano, promossa dall’assessorato alla Cultura guidato da Fabiana Bonomini, è in programma sabato 20 giugno alle 18; l’esposizione sarà poi visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Sul Garda, Meccaniche della Meraviglia approda anche a Puegnago (personale di Alessandro Franco fino al 30 agosto), Gardone Riviera (installazione di Davide Rivalta dal 20 giugno al 30 agosto) e Toscolano Maderno (mostra di Giuliano Guatta dal 20 giugno al 30 agosto).