«Un cielo dopo il cielo», Cascella si racconta a Gargnano

L’ex palazzo municipale di Gargnano accoglierà, dal 20 giugno al 23 luglio , l’installazione «Un cielo dopo il cielo» di Tommaso Cascella , importante artista romano riconosciuto a livello internazionale, curata da Mariacristina Maccarinelli. Tommaso Cascella (Roma, 1951) individua nella pittura e nella scultura i linguaggi a lui più affini e naturali, grazie anche al contatto con il patrimonio artistico accumulato dalla sua famiglia nel corso di diverse generazioni. La sua pittura tende a una trasposizione tridimensionale e a una simbiosi con la scultura in bronzo . Le intense composizioni cromatiche si configurano come vere e proprie architetture costellate di simboli.

La sua arte è destinata a una contaminazione di sguardo e percezione. La prima mostra personale di Cascella si è tenuta alla Galleria Luigi De Ambrogi di Milano nel 1985. (informazioni tommasocascella.com). L’inaugurazione della mostra di Gargnano, promossa dall’assessorato alla Cultura guidato da Fabiana Bonomini, è in programma sabato 20 giugno alle 18; l’esposizione sarà poi visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Sul Garda, Meccaniche della Meraviglia approda anche a Puegnago (personale di Alessandro Franco fino al 30 agosto), Gardone Riviera (installazione di Davide Rivalta dal 20 giugno al 30 agosto) e Toscolano Maderno (mostra di Giuliano Guatta dal 20 giugno al 30 agosto).