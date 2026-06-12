Alla Casa Museo Zani le opere degli studenti diventano protagoniste

A partecipare al progetto gli alunni delle classi 1E e 1F della Scuola Secondaria di Primo Grado «Ignazio Silone» di Collebeato, che hanno esplorato il dialogo tra Oriente e Occidente che caratterizza molte opere della raccolta

12 giugno 2026 1 ' di lettura

La mostra «Tra Oriente e Occidente» Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Casa Museo ZaniCellatica