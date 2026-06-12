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Alla Casa Museo Zani le opere degli studenti diventano protagoniste

A partecipare al progetto gli alunni delle classi 1E e 1F della Scuola Secondaria di Primo Grado «Ignazio Silone» di Collebeato, che hanno esplorato il dialogo tra Oriente e Occidente che caratterizza molte opere della raccolta
La mostra «Tra Oriente e Occidente»
La mostra «Tra Oriente e Occidente»

Da domenica 7 giugno a Cellatica, in via Fantasina, è visitabile la mostra «Tra Oriente e Occidente», un progetto che vede Casa Museo Zani aprire i propri spazi alle nuove generazioni, dando agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il patrimonio artistico e di restituirne una personale interpretazione.

Il progetto scolastico

Protagonisti dell’esposizione sono gli elaborati realizzati dagli alunni delle classi 1E e 1F della Scuola Secondaria di Primo Grado «Ignazio Silone» di Collebeato, nati dall’osservazione delle opere e dei manufatti della collezione della Casa Museo.

Attraverso tecniche e linguaggi differenti, i ragazzi hanno esplorato il dialogo tra Oriente e Occidente che caratterizza molte opere della raccolta, soffermandosi in particolare sulle porcellane cinesi e sulle decorazioni che, nel corso dei secoli, hanno influenzato l’arte europea.

Un percorso che racconta come il museo possa diventare luogo di scoperta, studio e creatività, capace di mettere in relazione il patrimonio storico con lo sguardo delle nuove generazioni. Il progetto scolastico per i ragazzi delle classi prime è stato ideato e supervisionato dalla professoressa Annamaria Scotti.

La mostra è allestita nell’Auditorium di Casa Museo Zani fino a domenica 14 giugno 2026. Prenotazione obbligatoria al seguente contatto telefonico: 030 2520479 o alla mail: info@fondazionezani.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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