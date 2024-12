Arte in azienda: cos’è quella grande banana blu fuori dalla Img

La Img di Capriano del Colle ha chiuso in questi giorni l’edizione 2024 del progetto «L’arte ImPressa: che bello lavorare!» con l’evento «Blue Banana Party».

L’enorme banana neo pop

La manifestazione, che ha portato l’arte contemporanea negli spazi industriali dell’azienda, si è conclusa con l’installazione di «The Blue Banana», opera monumentale dell’artista neo pop Giuseppe Veneziano. La scultura, una banana blu di grandi dimensioni, è visibile dalla strada ed è stata collocata nel piazzale dell’azienda.

Secondo quanto spiegato dal gallerista (e chirurgo) Augusto Palermo, il blu richiama la bandiera europea e simboleggia il lavoro ininterrotto delle imprese dell’Europa occidentale, area economica rappresentata dal concetto geografico della «Blue Banana». Brescia, insieme a Bergamo, rientra pienamente in questo sistema grazie alla sua appartenenza al distretto del Sebino, noto come la Rubber Valley italiana.

L’opera è stata fornita dalla Futura art gallery di Pietrasanta e si affianca a un’altra installazione presente nei capannoni Img, il «Salvataggio» di Stefano Bombardieri, con il rinoceronte legato e bendato che, grazie alla galleria Gare82, la scorsa esatate sorvolò il lago d’Iseo per sensibilizzare sui temi ambientali e animalisti.

Uno dei rinoceronti di Stefano Bombardieri

Arte e welfare aziendale

La direttrice generale di Img, Barbara Ulcelli, ha sottolineato come l’integrazione dell’arte in azienda faccia parte di una visione più ampia di welfare. Secondo Ulcelli, l’arte non è solo decorazione ma uno stimolo per sviluppare pensiero critico, migliorare il benessere e favorire la crescita personale. Ha aggiunto che l’installazione della banana blu ha attirato curiosità e domande da parte dei cittadini, generando oltre cento richieste di informazioni.

Claudio Francesconi, direttore della Futura art gallery, ha invece evidenziato il ruolo provocatorio dell’arte contemporanea, che decontestualizza oggetti quotidiani per stimolare nuove riflessioni. Citando l’associazione tra le banane e la pop art, Francesconi ha riconosciuto in Veneziano un interprete capace di trasformare la quotidianità in qualcosa di meno banale.

La giornata conclusiva ha permesso ai visitatori di accedere agli spazi aziendali, solitamente non aperti al pubblico.