La galleria Gare82 in via Milano, dove arte e creatività regnano

A Brescia, percorrendo via Milano, ci si imbatte in questo spazio artistico gestito da Ettore Marchina dal 2020

Percorro via Milano nella sua parte più vivace e innovativa, approdando a un coinvolgente spazio artistico: la Galleria Gare82. «Arte è quando la mano, la testa, e il cuore dell’uomo vanno insieme»: ne è convinto Ettore Marchina, gallerista bresciano che dopo aver gestito in passato la Galleria Marchina Arte Contemporanea, dal 2020 e più precisamente dalla prima fase della pandemia che sconvolse le nostre vite e ritardò lo sviluppo del nuovo progetto, è protagonista in città con la Galleria Gare