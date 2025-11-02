L’archivio di Penelope va all’asta: 300 abiti d’autore volano a Parigi

Roberta Valentini, simbolo della moda bresciana, ha deciso che è arrivato il momento: parte dei suoi Margiela, Westwood, Yamamoto e compagnia bella troveranno una nuova casa

Roberta Valentini, in arte Penelope, con alcuni abiti del suo archivio

A Londra la scambiavano per Vivienne Westwood. I capelli arancioni e le mise d’avanguardia possono in effetti confondere: Penelope – all’anagrafe Roberta Valentini – è il simbolo della moda bresciana e italiana. E in questi giorni ha iniziato ad aprire al mondo il suo prezioso archivio. La prima cliente di Armani donna (come giustamente ama stimarsi: «Amavo i suoi tailleur con taglio da uomo») – colei che ha portato in città Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela