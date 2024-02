Alla Torre delle Favole di Lumezzane arriva Robin Hood

«Un ragazzo diventato leggenda»: è il principe dei ladri Robin Hood il nuovo protagonista della Torre delle Favole di Lumezzane, che domenica 25 febbraio 2024 alle 17 verrà inaugurata nelle sale medievali della Torre Avogadro in via Torre, alla presenza dell’artista Matteo Bertaccini, a cui quest’anno è stato affidato il compito di illustrare il libro edito da Nuages la cui vicenda è stata rielaborata da Sonia Mangoni, direttrice artistica.

Da diciotto edizioni la Torre delle Favole porta ai bambini di tutta la provincia esperienze fiabesche immersive negli spazi suggestivi dell’antica torre lumezzanese, allestendo le storie nelle stanze. Stavolta la vicenda quasi mitologica e la figura di Robin Hood – tramandata oralmente – sono state arricchite dall’autrice e dall’illustratore con nuovi dettagli (come due nuovi personaggi: la volpe e il falco), per dare un messaggio di giustizia, democrazia e rispetto dell’ambiente e degli animali.

L’artista, sottolinea il coordinatore Nicola Salvinelli, è meno conosciuto rispetto agli altri anni: la speranza è che possa essere un trampolino di lancio. «Gli artisti hanno un segno sempre diverso», chiarisce Mangoni. «Molti avevano già premi e pubblicazioni alle spalle, mentre Bertaccini l’ho scoperto per l’‘Alfabeto Grimm’ e ho capito di volerlo. Abbiamo lavorato parallelamente: mentre io scrivevo, lui disegnava. Ha mantenuto il suo segno morbido e sfumato, si vedono le sue origini legate al fumetto: è entrato davvero nel racconto».

I percorsi teatralizzati interattivi – quest’anno interpretati da Ruggero Bianchi, Clara Bonomi e Veronica Venturini con Sidy Casse, Angela Pintossi, Giulia Franzoni e Anna Silvia Lancini – si tengono durante la settimana per le scuole, mentre la domenica è riservata alle famiglie con visite alle 15, alle 16 e alle 17 ( da prenotare allo 030 8929442). L’ingresso è gratuito, con un contributo per ogni classe o famiglia fino a sei persone, che si traduce nell’acquisto di un libro (18 euro).

L’allestimento

Il tappeto magico allestito da Scena Urbana (che ha curato anche la scenografia di tutte le stanze in cui si snoda la messinscena della favola) si troverà come sempre ai piani superiori e ha seguito il segno di Bertaccini e la storia di Mangoni creando un ambiente interattivo fedele alle tavole dell’illustratore, immergendo i bambini nei disegni. Si tratta di una video-proiezione interattiva nella quale i bimbi vengono guidati nella partecipazione a giochi dinamici e più liberi. «Ogni anno serve una tecnica ad hoc: stavolta è stato il bosco a metterci alla prova, altre volte è servito usare un approccio più cinematografico. Chissà il prossimo anno», sorride Anna Berna di Scena Urbana.

La mostra bibliografica

Accanto alle visite teatralizzate ci sarà la mostra bibliografica itinerante «La biblioteca delle favole», con libri selezionati a seconda dei temi toccati dalla fiaba. Stavolta sono grandi alberi, ambiente, medioevo, primi amori, famiglia, adozione: i libri verranno messi a disposizione sia in biblioteca che in torre, ma anche in alcune biblioteche della provincia.

Infine, si segnalano i giovedì in biblioteca con letture e laboratori a cura di SiBCA, ARTrama e Amici dell’arte e il laboratorio con Matteo Bertaccini il 13 aprile, ospite degli Amici dell’Arte in via Partigiani. Tutte le iniziative sono gratuite, su prenotazione alla Biblioteca Civica Felice Saleri (biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it).

Il sipario si chiuderà il 26 maggio 2024: le prenotazioni sono già numerose (più di tremila, con scuole non solo bresciane ma anche bergamasche, trentine e bergamasche), ma chi voglia prenotarle può ancora farlo a ufficio.comunicazione@comune.lumezzane.bs.it.