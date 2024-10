Al Teatro Grande arriva «Giselle» con il Balletto di Tbilisi

Come da tradizione, un titolo del balletto classico accompagna la programmazione d’Opera del Teatro Grande nella Stagione autunnale.

Leggi anche La Stagione del Teatro Grande, in scena opere e balletti che da tempo non erano in cartellone

La compagnia

Domani, sabato 19 ottobre alle 20, e domenica 20 ottobre alle 15.30 la Compagnia del Balletto dell’Opera di Tbilisi (Georgia) sarà per la prima volta ospite del Teatro Grande per una doppia recita del balletto classico «Giselle», capolavoro del 1841 danzato sulle musiche di Adolphe Adam e su libretto di Theophile Gautier e Jules Henri Vernoy De Saint-Georges.

Il Balletto dell’Opera di Tbilisi è diretto da Nina Ananiashvili, pluri-premiata ex prima ballerina del Teatro Bol’šoj di Mosca ricordata per essere stata la prima étoile dell’ex Unione Sovietica a essere invitata a esibirsi – nel 1988 – al New York City Ballet. Sotto la sua guida il Balletto si esibisce oggi sui palcoscenici di tutto il mondo grazie al repertorio a cavallo tra classici e opere contemporanee.

Leggi anche Cosa vedere in teatro a Brescia da qui a fine anno: la guida completa

Lo spettacolo

Al Grande la compagnia eseguirà una rielaborazione delle coreografie originali del balletto riprese dalla stessa Nina Ananiashvili insieme ad Alexei Fadeechev che nella sua carriera è stato ballerino del Royal Ballet di Londra e direttore artistico della compagnia di balletto del Teatro Bol’šoj di Mosca.

Prevendita in biglietteria (oggi 13.30-19, domani 10-13 e 15.30-19) e su teatrogrande.it e vivaticket.com.