Omar Pedrini, intervento riuscito: «Sono fuori dai box, il pit stop è concluso»

«Ciao a tutti. Da ieri sono fuori dai box, il pit stop è concluso. La mia carrozzeria e la vecchia pellaccia da guerriero hanno tenuto botta ancora una volta, per superare la quarta operazione in poco più di un anno. Grazie alla scienza, alla sanità italiana e col benestare di Dio. Grazie alle persone che mi hanno assistito in questi venti giorni.»

Inizia così il lungo post social di Omar Pedrini, reduce da un intervento chirurgico all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per il cui ricovero aveva dovuto sospendere i live. Lo Zio Rock ha ringraziato tutta l'equipe medica che lo ha assistito, la moglie e tutti i suoi fans per i pensieri e le preghiere degli ultimi giorni.

Durante il ricovero, iniziato ai primi di ottobre, il cantante ha aggiornato periodicamente il suo pubblico attraverso le pagine social.



