Il Castello di Brescia e la Brixia romana premiati come musei innovativi

Le bellezze architettoniche e artistiche simbolo della Leonessa sono tra i progetti vincitori del bando regionale «InnovaMusei», presentati oggi a Milano nell'ambito dell'iniziativa «InnovaLo! Musei ed ecomusei lombardi tra qualità e innovazione».

Si tratta di 16 progetti che riceveranno più di 2 milioni di euro di fondi. Quello presentato dalla nostra città, intitolato «Castello di Brescia e il complesso archeologico della Brixia romana - Turismo accessibile e percorsi di valorizzazione grazie a una nuova realtà aumentata », è stato realizzato in partnership tra Fondazione Brescia Musei e ARtGlass e consente di rivalutare la visità a due luoghi simbolo della città in un'ottica diversa, offrendo un'esperienza del tutto innovativa al visitatore.

Il focus del bando, infatti, come sottolineato dall'assessore all'Autonomia e alla cultura Stefano Galli, risiedeva nel premiare quei progetti che «si caratterizzano per l'alto contenuto tecnologico e la possibilità di fruire in modo innovativo le strutture museali».

Oltre ad annunciare i 16 progetti che si sono aggiudicati i fondi dell'iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo, a Milano è stata annunciata un'altra novità importante per la realtà museale bresciana: la Casa Museo «Paolo e Carolina Zani» di Cellatica e il Museo Mille Miglia sono stati entrati ufficialmente a far parte della rete museale regionale.

