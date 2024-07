Una sola stella bresciana nella Guida Street Food del Gambero Rosso

Oltre 630 insegne in Italia, 39 in Lombardia, una nella nostra provincia. È quella de «El Forner», l’unica «stella» bresciana del cibo di strada all’italiana citata nella Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso.

Altre due realtà

Guida piena di osterie, paninerie, pizzerie, bacari, mercati e friggitorie in cui, però, figurano, nella sezione «Food truck itineranti», anche altre due realtà molto legate al nostro territorio: il «Fumetto Perfetto» nato a Trenzano che sforna prelibati panini con nomi di supereroi come Spiderman e lo «Gnoko on the Road», piccolo regno della gastronomia emiliana che fa base a Milano ed è nato alcuni anni fa da una bella idea di Andrea Morettini di Gavardo e della fidanzata Martina Frattini, milanese.

Leggi anche Gambero Rosso, la guida 2025 assegna Tre Pani a Maurizio Sarioli

Eccellenze

Nelle 13 pagine dedicate alla Lombardia, dicevamo, l’unica insegna bresciana citata è quella de «El Forner». Si parla della vocazione che porta la famiglia Piantoni a fare pane, dolci e biscotti «ottimamente da ben quattro generazioni - leggiamo nella Guida -, assecondando i gusti di una richiesta sempre cangiante, ma senza mai venire meno all’impiego di ottime materie prime e all’esperta lavorazione delle stesse».

Un’offerta che nel tempo si è allargata comprendendo «gustosi panini farciti a piacimento» disponibili «in ben sei punti vendita della città, dotati anche di caffetteria, affiancate da ottime pizze e focacce». Delle 39 insegne lombarde elencate, una è quindi bresciana e ben 28 sono di Milano, capitale dello street food, che detiene pure l’insegna del campione regionale Adriano Del Mastro.

Passando, poi, alle cucine a motore. Due tra le dieci definite «migliori» in Lombardia hanno legami con la nostra provincia. La prima è il «Fumetto Perfetto» che oltre ad essere un food truck è anche un locale di Trenzano: a stregare il Gambero Rosso sono stati i panini di Emanuele Bregoli e Roberta Anzioso con carne di maiale e manzo affumicato. E lo spiedo bresciano che diventa street food.

Tra le proposte del «Fumetto perfetto» panino Spiderman e spiedo - © www.giornaledibrescia.it

La seconda è lo «Gnoko on the Road», ex trailer per il trasporto dei cavalli trasformato in una cucina a motore grazie a un’idea nata a Gavardo che esalta la tradizione emiliana dello gnocco fritto servito con salumi tipici.