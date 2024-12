È di nuovo bresciana la stracciatella migliore d’Italia

Con o senza lattosio, è ancora una volta la «Miglior stracciatella d’Italia». A stabilirlo è il Gambero Rosso, che ha inserito quella prodotta da Mozzarella Mia, il caseificio artigianale bresciano della famiglia Cusmai, nella Top Italian Food 2025.

La guida e il riconoscimento

La guida disponibile anche in inglese e cinese, a testimonianza del successo crescente del Made in Italy sui mercati internazionali, raccoglie le migliori eccellenze enogastronomiche italiane, dal miele al pesto, dai salumi ai formaggi e latticini, dalla pasta senza glutine ai panettoni.

Il prestigioso premio è stato ritirato nei giorni scorsi da Marco Cusmai, responsabile della produzione dell’azienda, durante la cerimonia al Teatro Eliseo di Roma. A consegnare il riconoscimento il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia.

Il caseificio

Mozzarella Mia, fondata da Salvatore Cusmai, originario di Corato (Bari), è stata la prima realtà a Brescia a produrre latticini freschi artigianali, tra cui burrate, stracciatelle, fior di ricotta e formaggi pugliesi.

Quest’anno si è distinta per la stracciatella, nelle versioni tradizionale e senza lattosio, quest’ultima lanciata da pochi mesi e già molto apprezzata per la sua capacità di soddisfare le esigenze degli intolleranti, senza rinunciare al gusto.

Alla base del successo c’è la lavorazione artigianale, che parte dal latte a km zero, proveniente dalle stalle locali, e prosegue con la cagliatura, l’affinatura e la mozzatura manuale. La stracciatella di Mozzarella Mia è nota per la sua cremosità e il sapore ricco, che la rende perfetta da sola o come ingrediente in una vasta gamma di piatti.