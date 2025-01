Riversa: miglior birrificio d’Italia al Best Italian Beer

Il birrificio Riversa di Capriano del Colle ha fatto incetta di riconoscimenti nel corso della settima edizione del «Best Italian beer 2024», il premio nazionale organizzato da FederBirra-Federazione italiana birra artigianale, e riservato ai produttori italiani di birra artigianale o non industriale.

È stato proprio Riversa a vincere il premio di miglior birrificio artigianale d'Italia, oltre a ricevere anche la medaglia di bronzo come «Best beer of the year 2024» per Pale Ale.

Grazie ai 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi, è il più medagliato, oltre che quello che ha collezionato più primi posti.

Le origini

Aperto nel 2021, in un casale nel Parco del Monte Netto, il birrificio produce birre prodotte con materie prime di ottima qualità (anche interne) con processi naturali senza fare ricorso ad additivi chimici. Sono create dal Mastro Birraio Francesco Chiappi, che insieme ai soci Alberto Romano, Claudia Ambrosioni, Andrea Butchiewietz, Roberto e Mauro Prandelli costituiscono il marchio Riversa.