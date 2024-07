Mauro Tononi, da «Ribera» a Sky col gelato alla robiola

Il titolare della premiata gelateria in via XX Settembre a Brescia domani a «Kitchen Sound» con Alessandro Borghese

Mauro Tononi con la moglie Yuleidis al bancone della gelateria - © www.giornaledibrescia.it

Chissà qual è il gusto preferito di Valentino Rossi, e chissà se Mauro Tononi se l’è mai chiesto. Perché la storia del gelataio o, meglio, del gelatiere bresciano, è intrecciata a doppio filo in qualche modo con il più grande campione della MotoGp - del quale faceva l’imitatore - e con la televisione, dove ritornerà ospite in trasmissione da Alessandro Borghese, chef pop e popolarissimo del piccolo schermo. Mauro Tononi oggi è il proprietario della gelateria Ribera di via XX Settembre in città: