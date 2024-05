Il giro del mondo in 80 e più gusti con i food truck a Orzinuovi

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, è tornato a Orzinuovi lo Street food festival, una maratona di tre giorni tra cibo di strada e birra a profusione.

Da ieri a domenica piazza Garibaldi si è trasformata in un grande ristorante all’aperto, all’insegna della qualità, della passione per i buoni piatti e della convivialità. Il melting pot della cucina propone realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia, ma anche tanto cibo internazionale, con profumi, sapori e colori invitanti alla vista, ma soprattutto al palato. Arrosticini, hamburger, panini con carne e pesce, ma anche cannoli siciliani e tanto altro saranno protagonisti con dodici food truck e tanti tavoli allestiti per mangiare in compagnia, incontrare persone e divertirsi.

L’evento, organizzato dalla società Vitamina C, è proposto dall’Amministrazione comunale, guidata da Gianpietro Maffoni e seguita dall’assessora al Commercio Tiziana Brizzolari.

Il giro gastronomico d’Italia e di mondi lontani offrirà panzerotti pugliesi, gnocco fritto ed erbazzone reggiano, tortelli, pokè, fino alle focacce dolci e salate.

Il panino, il cibo da strada per eccellenza, sarà protagonista assoluto in diverse versioni: variegato, con club sandwich gourmet o con farciture di grande fantasia, diverse dal solito. Ci saranno affettati e in particolare salumi trentini con proposte sfiziose buone per saziare la fame, ma anche per soddisfare i palati alla ricerca di qualcosa di diverso. Si spazierà dall’hamburger con carne affumicata, a quello con carne aromatizzata, fino alla scottona. Il tutto accompagnato dalle birre Warsteiner e Ryeriver.

Il menù proporrà anche piatti completi e iconici della cucina messicana. Insomma, uno scenario variegato, un cibo per tutti e di tutti. Non solo cibo, ma anche intrattenimento: le serate di oggi e domani saranno accompagnate da musica live mentre un’area appositamente attrezzata accoglierà i bambini con laboratori dedicati.

Lo Street food festival sarà aperto ancora oggi dalle 12 alle 24 e domani dalle 12 alle 22.