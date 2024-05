Cibo di strada: il più prestigioso concorso europeo propone la sfida tra chef in riva al fiume

Il meglio dello street food italiano si dà appuntamento il prossimo weekend (10-12 maggio) a Palazzolo, dove il parco Metelli accoglierà le finali italiane degli European Street Food Awards, il più prestigioso concorso europeo nel settore del cibo di strada.

Organizzato da Eatinero, piattaforma online specializzata nella ricerca di cibi di strada di alta qualità, l’evento promette di offrire un fine settimana all’insegna della gastronomia itinerante. Un’occasione unica per esplorare le prelibatezze regionali, etniche e gourmet proposte dai rinomati food truck italiani, immersi in un’atmosfera di festa.

La competizione

La competizione, il cui vincitore di quest’anno andrà direttamente alla finale europea a Saarbrücken, in Germania, si svolgerà senza pause, dall’inizio del fine settimana fino alle battute finali della domenica. Dieci street chef, provenienti da diverse zone d’Italia, si sfideranno a suon di creatività, maestria culinaria e gusto, per conquistare il titolo ambito degli European Street Food Awards - Italy.

Le loro cucine a quattro ruote diventeranno l’arena di una sfida che porterà nella città dell’Ovest amanti del genere e curiosi, mossi dalla passione per la cucina e per la tradizione gastronomica italiana. Ma l’evento sarà anche un’opportunità per gli appassionati di birra artigianale di scoprire il Birrabus, il piccolo festival itinerante di Birra di Classe, che offrirà una selezione di trenta birre provenienti da ogni angolo del Belpaese. E per chi preferisce un tocco di dolcezza, il Darsena Cocktail Bar proporrà gelati artigianali, cocktail creativi, dolci e caffè firmati Pura Vita Caffè, tutto rigorosamente su ruote.

L’European Street Food Awards rappresenta il vertice della street food culture in Europa. E quest’anno, grazie alla partnership con Eatinero, l’Italia si prepara a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico internazionale partendo proprio da Palazzolo, dove presto aprirà anche l’ormai consueto appuntamento estivo della Darsena Pop, l’area per eventi e street food, curata da Eatinero, che sarà aperta ogni giorno al Parco Metelli dal 13 maggio all’8 settembre.