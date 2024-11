Il Brut Teatro alla Scala di Bellavista nella top 10 dei vini d’Italia

Nella «top 10» dei migliori vini d’Italia – quelli che «restano nella mente, nell’anima e nel cuore» – c’è il Brut Teatro alla Scala 2020 di Bellavista, un vino elegante, complesso e armonioso che rispecchia pienamente la filosofia della cantina di Franciacorta.

Impegno per l’eccellenza

A sostenerlo è la Guida Bibenda 2025, curata dalla Fondazione Italiana Sommelier, che verrà presentata alla Festa dei Cinque Grappoli che si tiene a Roma sabato 16 novembre. A ritirare il premio sarà Vittorio Moretti, fondatore di Bellavista e presidente di Holding Terra Moretti.

Per Francesca Moretti, enologo di Bellavista e vicepresidente di Holding Terra Moret, questo riconoscimento «è una testimonianza della qualità del nostro lavoro e del nostro impegno continuo verso l’eccellenza. Per noi, ogni bottiglia di questo vino è una celebrazione della tradizione, dell’arte e della cultura italiana, valori che condividiamo con il Teatro alla Scala, nostro partner da vent’anni».

Gli altri vini premiati

Oltre all’etichetta bresciana, tra i 10 vini che «non si dimenticano» la Guida annovera dalla Val d’Aosta Sopraquota 900 2022, firmato da Luca D’Attoma, enologo alpinista, per l’azienda Rosset Terroir. In Toscana brillano il Vermentino 2022 per Gualdo del Re e il Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2020 della Poggio al Tesoro. Nelle Marche verrà premiata l’azienda Oasi degli Angeli con il Kurni 2022. Il Lazio è presente nella «top 10» con tre etichette: Piglio Superiore PerEmilia 2022 di Coletti Conti, Lunapigra 2021 di Colle di Maggio e il Donnaluce 2023 - Poggio le Volpi. In Campania si distingue Aglianico del Taburno Safinos 2020 per l’azienda Il Poggio. E dalla Sicilia l’Etna Rosso Prefillossera 2021 dell’azienda Palmento Costanzo.

Nella Guida Bibenda 2025 figurano oltre 700 vini premiati con i Cinque Grappoli. Tra questi ci sono 27 etichette di Franciacorta e una di Lugana.