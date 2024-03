Il bresciano Gabriele Pezzaioli è campione italiano di caffè e vola a Chicago per i Mondiali

Il campione italiano di caffè è bresciano. Gabriele Pezzaioli, che lavora nell’attività di famiglia Checchi Brunch&SpecialtyCoffee in via Corsica, ha infatti di trionfato nella categoria Brewers Cup (tre giudici sensoriali assaggiano tre tazze identiche preparate da tutti i concorrenti) nel corso dei Campionati italiani al Sigep 2024 e organizzati da Sca Italy (Speciality coffe association) che si sono svolti a fine gennaio a Rimini.

Questo trionfo, alla prima partecipazione in una competizione, gli permetterà di volare a Chicago dove dal 12 al 14 aprile Specialty Coffee Expo, evento dedicato al mondo del caffè che metterà di fronte i migliori specialisti di tutto il mondo.

«Non posso davvero descrivere la mia emozione e la soddisfazione incontenibile - racconta Gabriele che ha frequentato la scuola alberghiera di Caterina de' Medici nel settore cucina a Gardone Riviera -. Consiglio a tutti di competere perché permette di conoscere tante persone e di mettersi in gioco, di spingersi oltre. Andare a Chicago per me è incredibile e mi impegnerò al massimo per il titolo e per rappresentare il nostro Paese».