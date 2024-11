Dalle torte di rose a quelle di nonna Albina: la forneria Serana compie 110 anni

Un nuovo look per la forneria Serana in vista dei suoi primi 110 anni di attività. Una forneria storica quella della famiglia Serana che tra pochi mesi spegnerà ben centodieci candeline.

L’esercizio non ha mai chiuso, ma il suo interno è stato completamente rinnovato: ora l’ambiente è un mix di tradizione e modernità.

La storia

La forneria nasce nel 1915 grazie al trisnonno Giulio Pinardi, che nel corso della tua carriera, correva l’anno 1925, otterrà anche un diploma di ottima panificazione. Salterà una generazione la conduzione del negozio di pane e paste, per poi passare, al nipote, Giulio Serana, che all’inizio frequentava il locale per imparare il lavoro. Giulio conosce la commessa Albina, si innamoreranno e convoleranno presto a nozze: saranno loro a gestire l’attività.

Dal 1985 sarà Federico, il figlio di Giulio, a divenire il titolare, mentre dal 2022 toccherà al figlio di Federico, Daniele. Daniele con amore porta avanti la passione della famiglia: la forneria viene gestita da lui, la moglie Anna Luce e la mamma Mariella.

La famiglia Serana ha mantenuto le sue antiche ricette, come quelle delle torte di nonna Albina e la famosa torta di rose, ma anche quelle dei biscotti bresciani realizzati grazie all’impasto segreto del trisnonno.

«Nel frattempo ho inserito nuovi articoli da forno come cracker e grissini - spiega Daniele - anche se la comunità borgosatollese sa che i nostri punti di forza sono panettoni, colombe e bossolà, conosciuti anche nell’hinterland bresciano. Ci auguriamo di continuare sempre in crescita, cercando di mettere tutta la passione, l’amore e la professionalità nei nostri prodotti, garantendo qualità e bontà».