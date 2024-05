Con Chefs for Life la cena stellata e solidale torna al Museo Diocesano

Chefs for Life torna a casa. L’evento solidale ideato da Diego Toscani e Ljubica Komlenic il mercoledì 15 maggio farà di nuovo tappa al Museo Diocesano nel centro storico di Brescia con una cena stellata a sostegno della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia e del museo stesso.

La serata intitolata «Melodie celesti. L’armonia dei piatti stellati ATTO II» si terrà dunque nella stessa location dello scorso anno ma con programma rinnovato.

La serata

Si comincia alle 19.30 con un aperitivo in postazioni sotto il porticato del museo (via Gasparo da Salò 13), uno dei momenti più amati dal pubblico, dedicato a chiacchiere e assaggi sempre sorprendenti, che saranno accompagnati dall’esibizione di un quartetto d’archi.

Alle 21 ci si sposterà nella monumentale Sala del Refettorio, per un’elegante cena placée. Grande spazio sarà infine dedicato al terzo tempo, dove si continuerà a celebrare la serata tra brindisi e musica etnica eseguita dai musicisti della scuola, nella cornice di uno scenografico allestimento luminoso.

Gli chef

Come sempre i protagonisti della serata saranno i nostri Chef, anima e cuore di ogni appuntamento, che gratuitamente e con generosità straordinaria mettono a disposizione la loro professionalità. Questi i nomi della brigata stellare dal cuore bresciano guidata da Ljubica Komlenic: Massimo Fezzardi, Beppe Maffioli, Alberto Quadrio, Carlo Bresciani, Giuliana Germiniasi, Roberto Abbadati, Giuseppe Lamanna, Alberto Riboldi, Mattia Cicerone, Dalibor Kimcetic, Piercarlo Zanotti, Giovanni Cavalleri, Arianna Gatti, Diego Papa, Anna Galetti, Debora Vena.

L’obiettivo solidale

Grazie al supporto di IVV, Coltellerie Berti e Pozzi Milano, che copriranno interamente i costi organizzativi, il ricavato sarà interamente devoluto al Museo stesso per l’ampliamento dell’accessibilità alla sala ipogea che ospita Codici Miniati di valore inestimabile, e alla Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia per l’erogazione di una borsa di studio biennale per avviare alla musica giovani talenti.

La quota di partecipazione è di euro 250 euro a persona, per info e prenotazioni: mail chantal.vandalen@wewe.agency, tel. 345 3248192 / 392 6573875.