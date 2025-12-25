Giornale di Brescia
Cucina

Dai bicchieri alle posate: come apparecchiare la tavola a Natale

Lucia Lazzari
Lo spiega Cristina Perfumi, titolare del Cristina Interior Studio: «Il risultato non è determinato dal costo dei vari elementi, ma dal gusto con il quale li abbiniamo»
La mise en place, ovvero l’apparecchiatura della tavola, richiede cura e attenzione. Specialmente a Natale. Per stupire gli ospiti è sufficiente seguire alcune semplici regole. A partire dal posizionamento delle posate: «Il coltello va messo rigorosamente a destra, con la lama verso l’interno, accompagnato dal cucchiaio, se necessario. La forchetta a sinistra, le posate del dolce sopra il piatto». A spiegarlo è Cristina Perfumi, titolare del «Cristina Interior Studio».

Dai bicchieri al tovagliolo

Anche i bicchieri vanno collocati secondo una disposizione ben precisa: «Devono formare una sorta di triangolo. E il centrotavola non dev’essere troppo alto, affinché non ostacoli la conversazione tra gli ospiti». Di particolare importanza pure la scelta del tovagliolo: «L’importante è che sia sempre posizionato in modo da non mettere in imbarazzo i commensali, che potrebbero non sapere come prenderlo».

Questione di gusto

I colori che vanno per la maggiore sono il bianco, il rosso, il verde e l’oro: «Chiunque può utilizzare tovaglie che ha già in casa, arricchendole con nastri, verde fresco, bacche, rami di pino o altri elementi». Il monouso è invece consentito solo al tavolo dei bambini: «Magari dando un tema anche al loro tavolo, che in questo caso può essere più scherzoso – precisa Perfumi –. Il risultato di una tavola curata non è determinato dal costo di quello che si utilizza, ma dal gusto con il quale si abbinano i vari elementi».

